Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kedi evi tartışmasında belediye son noktayı koydu

Kedi evi tartışmasında belediye son noktayı koydu

Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde kedi evi kurduğu için bazı vatandaşların saldırı girişimine uğrayan Arif Onay, olay sonrası konuştu.

Kedi evi tartışmasında belediye son noktayı koydu

11 Ocak 2017 14:41
Kedi evi tartışmasında belediye son noktayı koydu - Tıkla İzle

Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde kedi evi kurduğu için bazı vatandaşların saldırı girişimine uğrayan Arif Onay, “Marketten bir şekilde karton, kutu temin edip, bir kedi evi koymaktı amacımız. Biraz tartıştık” dedi. Sosyal medyaya yansıyan saldırı girişimin ardından konuya el koyan Üsküdar Belediyesi ise, sokağa daha büyük bir kedi evi getirerek kurdu ve hayvanseverlerden tam destek aldı.

Üsküdar'da kediler üşümesin diye kedi evi kuran gence bir vatadaş saldırmış olay sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ünalan Mahallesi Hakim Sokak içerisine kedi evi kuran ve bazı komşularının tepkisi ile karşılaşan Arif Onay, yaşadıklarını anlattı. Arif Onay, sosyal medyada yer alan ve komşularının kedi evi ile ilgili yaşadığı tartışma ve ardından yaşanan saldırı girişimi ile gündeme gelmişti. Yaşadıklarını mikrofonlara dile getiren Onay, “Komşularımızla ufak bir tartışma yaşadık. Aslında niyetlerinin de o olduğunu sanmıyorum. Biraz yanlış anlaşılma oldu aramızda. Ufak bir tartışma yaşadık. Sağ olsun Üsküdar belediyemiz, birkaç saat içerisinde yeni kedi evini getirip buraya koydu. Sanırım tatlıya bağlandı olay” şeklinde konuştu. 

Kurduğu kedi evinden bahseden ve ardından yaşanan tartışmaya değinen Onay, “Marketten bir şekilde karton, kutu temin edip, bir kedi evi koymaktı amacımız. Biraz tartıştık. Aslında kedilerin buraya alıştırılmaması gerekiyormuş yani burada kedi olması, ne biliyim işte normal havalarda insanları rahatsız ediyormuş demek ki. Konu oradan açıldı aslında. Yani onu tartışıyorduk. Kış günü hayvanlar yiyecek bulamıyor. Onların da bizim gibi barınmaya ihtiyacı var diye konu açıldı. En sonunda bana hayvan mı diyorsun şekline bağlandı konu. Sanırım halloldu” dedi. 

‘Aslında biz de hayvanız’ şeklinde kullandığı cümleye de açıklık getiren Onay, “Evet onların da bizim gibi barınmaya ihtiyacı var. Aslında biz de hayvanız kelimesi bunun içindi yani. Ben arkadaşa hayvansın ya da ne biliyim hakaret etmek değildi amacım. Onların da bizim gibi barınmaya ve yemeye ihtiyacı var. Hepsi bu kadardı yani. Yani abinin bunu kendine hakaret olması ile bir tartışma yaşandı. Sonra oğulları, damatları kim olduğunu bilmediğim kişiler geldi ve üstümüze saldırdı.Gereksiz uzamasını istemiyorum. Dilerim barışırız. Dün tehdit edildik. Hepsi videoda var. Şuan yeni kedi evimiz kuruldu, mutluyuz” diye konuştu. 

Üsküdar Belediyesi yeni kedi evi kurdu 

Tartışmanın neden olduğu kedi evine son noktayı ise Üsküdar Belediyesi koydu. Vatandaşların kendi imkanları ile kurduğu kedi evinin bulunduğu yere Üsküdar Belediyesi tarafından daha büyük bir kedi evi kuruldu. Bu durum ise hayvanseverlerden büyük destek aldı. Yapılan çalışmayı duyarak sokağa gelen hayvanseverler ise, belediye ekiplerine teşekkür etti. 

Hayvanları Koruma Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Şenay Dinçer, “İnternette gördüm. İşyerinden izin aldım geldim. Çok üzüldüm yani. Çevremizdeki hayvanlara niye hoşgörüsüz davranılıyor onu anlamıyorum. Bizim nasıl barınmaya ihtiyacımız var ise onların barınmaya ihtiyacı var. Ama sağ olsun belediyemiz bu konuda çok duyarlı. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Sokakta oturan Nedime Birakça ise, “Bütün böyle kör noktalara, hayvanların yaşadığı noktalara bu gibi hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Destekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz. Asla bu tip çalışmalardan rahatsız değiliz. Bunların devam etmesini isityoruz. Çünkü biz böyle mutluyuz. Hayvanlarla birlikte yaşamalıyız, yaşamak zorundayız. Hayvanlarımızla birlikte yaşamayı öğrenelim” diye konuştu.
Kedi evi kurduğu için bazı kişilerin saldırı girişimine uğrayan Arif Onay ile destek vermek için gelen hayvanseverler, Üsküdar Belediyesi’nin kurduğu kedi evinin yanında birlikte fotoğraf çekilerek, mutluluklarını fotoğraflara taşıdılar.  

Etiketler: Üsküdar Ünalan Mahallesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç