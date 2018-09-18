Kedi fareyle böyle oynadı



Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde kedinin fare ile oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kedinin, evin bahçesinde yakaladığı fareyi fark etmesiyle macera başladı. Kediye yem olmayan fare, rakibini ilk önce tırmalayarak geri püskürttü.

Daha sonra bahçedeki otların arasına saklanmaya çalışan fare, kedinin pençelerinden aldığı darbeyle bitkin düştü. Zaman zaman kendine gelen fare kaçmaya çalıştığı sırada kedinin pençeleri ile tekrar yere düştü. Kedi ile farenin mücadelesi cep telefonuna yansırken, videonun sonunda farenin akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.