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Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

Tokat’ta kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

30 Kasım 2016 11:33

Tokat’ın Çamlıbel beldesinde bir yol şantiyesinde bekçilik yapan çoban köpeği ile kedi sürekli bir arada yaşıyor ve birbirlerinden ayrılmıyor. Doğasında düşmanlık olmasına rağmen, beraber yemek yiyen ve beraber uyuyan kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Şantiye şefi Fatih Eryol, bir birlerine yakın tarihlerde doğan kedi ve köpeğin sürekli bir arada olduklarını söyledi. Köpek ile kedinin dostluğunu görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığını ifade eden Eryol, bu dostluğun insanlara örnek olmasını arzu ettiklerini kaydetti. 

Nurhan İçmez

Etiketler: kedi, köpek, şaşırtan dostluk, Tokat


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