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Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu düşman çatlatıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde muhabbet kuşu ile kedinin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor.

Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu düşman çatlatıyor

02 Mayıs 2017 10:56
Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu düşman çatlatıyor - Tıkla İzle

Akçakoca’da bir ailenin beslediği Çapkın isimli muhabbet kuşu ile Gandalf ismindeki kedinin dostluğu parmak ısırtıyor. İlk karşılaşmalarında çok fazla kavga eden Çapkın ile Gandalf, artık kavgalarını bir oyuna dönüştürdü.
Birlikte oyun oynayan Çapkın ile Gandalf, adeta düşman çatlatıyor. Kedi Gandalf zamanın büyük çoğunluğunu muhabbet kuşunun çevresinde geçiriyor. Tatlı halleri ile ilgi odağı olan kedi ve muhabbet kuşu iki farklı hayvanın nasıl bir arada yaşayabileceğine en iyi örnek.

Tuncay Türkgülü

Etiketler: düzce, kedi, muhabbet kuşu


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