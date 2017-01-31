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'Kedi Mustafa’ 100’ü aşkın ses çıkarıyor

Ordu’nun Korgan ilçesinde ‘Kedi Mustafa’ olarak bilinen ve çıkardığı 100’den fazla hayvan sesi ile ilçenin maskotu haline gelen Mustafa Dere’nin çıkardığı sesleri duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kedi Mustafa 100ü aşkın ses çıkarıyor

31 Ocak 2017 09:09
'Kedi Mustafa’ 100’ü aşkın ses çıkarıyor - Tıkla İzle

Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Dere, küçük yaşlarda çobanlık yaparken kuzu, karga ve buna benzer birçok hayvanın sesine hayran kaldı. Birkaç kez bu tür hayvanların sesini çıkarmaya başlayan Dere, zaman içerisinde 100’e yakın hayvanın sesinin taklidini yapmayı başardı. Kediden kargaya, ördekten kuzuya birçok hayvanın sesini çıkarmayı başaran Mustafa Dere, ilçede ise ‘Kedi Mustafa’ ismiyle ün kazandı. Çıkardığı hayvan sesleri ile ilçenin maskotu olan Dere, ilçede bulunan çocuklar tarafından da çok sevilen bir kişilik haline geldi.

Çıkarttığı seslerle sayesinde silahsız av yapabiliyor
Hayatını boyacılık yaparak kazandığını belirten ‘Kedi Mustafa’ lakaplı Mustafa Dere, hayvan sesleri çıkarmaya küçük yaşlarda çobanlık yaparken başladığını söyledi. Hayvanların sesini bire bir çıkarttığında yeteneği olduğunu ve farklı hayvanların sesini dinleyerek taklit ettiğini dile getiren Dere, “Ben boyacılık ile hayatımı idame ettiriyorum. Küçük yaşlarda hayvanların sesine merak saldım ve onların sesini çıkarmaya çalıştım. Bunun üzerine dinlediğim birçok hayvanın sesini çıkarttım. Şimdilerde tam olarak bilmiyorum ama 100’ün üstünde hayvanın sesini çıkarabiliyorum. Bu sadece bir merak. Ava gittiğimde bile hiç bir şey kullanmadan avlanabiliyorum. Gördüğüm hayvanın sesini çıkarıp, onu kendime çekiyorum” dedi.

İlçenin maskotu oldu
Çıkarttığı ilginç sesler sayesinde şakalar yaptığını ve birçok kişinin de bu durumu gerçek sandığını ifade eden Dere, yıllardır bu sayede ilçede çok tanındığını belirtti. Çocukların kendisini çok sevdiğini de aktaran Dere, bu sebeple çocuklar tarafından da ‘Mustafa Dede’ lakabıyla bilindiğini vurguladı.
İlçe sakinlerinde ilginç sesler çıkaran Mustafa Dere’yi çok sevdiklerini, bir araya geldiklerinde de kendisinden hayvan sesleri çıkarmasını istedikleri belirttiler. 

Doğan Arzık
 

Etiketler: kedi mustafa


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