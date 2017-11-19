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Kedi sergisine kedili ziyaret

Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun ‘Benim Kedilerim’ isimli sergisine kedileri ile gelerek, eserleri incelediler.

Kedi sergisine kedili ziyaret

19 Kasım 2017 23:20

Eskişehir’de, Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde, 21 Ekim’den bu yana vatandaşların beğenisine sunulan ‘Benim Kedilerim’ isimli resim sergisine, sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubu, kedileriyle beraber sergiyi ziyaret ederek, hem eserleri yerinde inceledi hem de kediler üzerine sohbet etme imkanı buldu.

21 Ekim’den bu yana devam eden sergiye yönelik ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirten serginin sanat yönetmeni Mustafa Güneş, konsey üyelerinin kedileriyle beraber ziyaretinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Hassasiyetleri sebebiyle katılımcılara teşekkür eden Güneş, “Şimdi kedi severler grup halinde burada bir birliktelik yaşıyorlar. Kedilere karşı sempati duyanlar ve empati yapan insanlar geliyor. Bu ziyaretten dolayı çok mutluyuz. Kediler, bu insanların hayatlarında önemli bir parça. Bunu görmek çok güzel. Bir anlamda onlara bu değeri vererek, eşit şartlarda canlı oluyorsunuz. Buraya gelen insanların sanıyorum ki böyle bir tavrı var. Onlarla birlikte keyifli bir zaman geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun ‘Benim Kedilerim’ isimli resim sergisi, 23 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. 

Murathan Yıldırım
 

Etiketler: kedi

 

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