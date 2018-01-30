Sakarya’nın Pamukova İlçesi sınırları içerisinde bulunan Şeyhvarmaz Köyü’nde ki kedi ve köpeğin dostluğu izleyenleri şaşkına çeviriyor. Doğumlarından itibaren birlikte olan Karabaş ile kedi Garip’in dostluğu izleyenleri hayrete düşürüyor.

Konu hakkında konuşan Karabaş ve Garip’in sahibi Cavit Çağlar, ”Karabaş ve Garip birlikte büyüdüler. Ben Kocaeli’de ikamet ettiğim için Pamukova’ya her zaman gelemiyorum. Bir gün ikisini çok yakın gördüm. Karabaş’ın Garip’e saldırdığını zannedip araya girecekken oyun oynadıklarını fark ettim. Birlikte yemek yiyip birlikte geziyorlar. Gerekirse birbirlerini diğer hayvanlardan koruyorlar. Komşularım da durumu şaşkınlıkla izliyor” dedi.

Mehmet Oğuzhan Altun

