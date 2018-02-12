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Kedilere servet teklif edildi

Uluslararası Budapeşte Kedi Fuarı ve Kedi Güzellik Yarışması’nda Kanada Sphynx cinsi 3.5 yaşındaki ’Dior’ isimli tüysüz dişi kedi ve Amerika Maine Coon cinsi 14 kilo ağırlığındaki ’Simba’ isimli 3 yaşındaki erkek kediye servet teklif edildi.

Kedilere servet teklif edildi

12 Şubat 2018 17:07
Kedilere servet teklif edildi - Tıkla İzle

Kategorilerinde Avrupa şampiyonu olan kedilerin değerleri adeta dudak uçuklattı. ’Dior’ isimli tüysüz kedinin sahibi Gabriella hanım, bu cins kedilerin satış bedelinin 5 bin TL olduğunu, ancak Dior’a bu rakamın tam 100 misli teklif gelmesine rağmen satmadığını, zira kedisi ile anne kız ilişkisine sahip olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük kedi cinsi olan Maine Coon cinsi kedileri yetiştiren Laszlo Bolvari ise, 14 kiloluk ’Simba’ isimli kedisinin defalarca şampiyon olduğunu belirtti. Bolvari, Simba’yı satın almak için yoğun talep geldiğini, fakat satmak gibi bir niyetinin olmadığını, Simba’nın babası olan Rambo’ya da daha önce 1 milyon TL teklif geldiğini ancak yine de satmadığını söyledi.

KIYASIYA YARIŞTILAR

Uluslararası Budapeşte Kedi Fuarı ve Kedi Güzellik Yarışması’na yoğun ilgi gösteren Macar kedi severler ve kedi sahipleri, kedilerinin dereceye girebilmesi için kıyasıya yarıştı. Çocuklarıyla birlikte kedi fuarına gelen ziyaretçiler, yarışmaya katılan kedileri kaldıkları kafeslerde ziyaret ederek sevme fırsatı buldu. Kedi sahipleri ise kedilerini sevmek isteyen ziyaretçilerin ellerini dezenfekte ettikten sonra kedilerini dokunmalarına izin verdi.

Kedi Fuarı’nı düzenleyen Macaristan Kedi Mania Derneği Başkanı Bela Aradi İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gün süren fuarda 20’ye yakın ülkeden yarışmacının geldiğini, 25 cins kedi olmak üzere 500 kedinin dereceye girmek için yarıştığını, kedi sahiplerinin kedilerine yiyecek, giyecek, oyuncak alma fırsatı bulduğunu söyledi. Bela Aradi, güzellik yarışmasında dereceye giren kedi sahiplerine madalya, belge ve kupa verdiklerini, kedi sahiplerinin çok mutlu olduğunu belirtti.

Etiketler: kedi

 

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