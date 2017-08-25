Kedisi otomobilin altında kalan kadın doktor çılgına döndü

Kedinin ezileceğini fark ederek sürücüyü uyarmasına rağmen, aracın durmaması üzerine çılgına dönen doktor, arka tekerin altından şans eseri son anda çıkmayı başaran ve yaralı olarak kaçan kediyi bulmak için yoğun çaba gösterdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Antalya Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen yemeği paydosunda evinin yakınlarındaki kedileri beslemek için gelen Dr. Altun Aydaver, aracını park ederek mamaları aracın bagajından çıkardı. Tam karşıya geçeceği sırada her zaman beslediği kedilerden birisi yola fırladı. Bu sırada yoldan bir aracın geldiğini gören Aydaver, araç sürücüsüne 'kedi var' ikazında bulundu. İddiaya göre araç sürücüsü ikazı görmedi ve yoluna devam etti. Bu sırada kedi ise otomobilin altında kayboldu. Son anda sol arka tekerin altından yaralı olarak çıkmayı başaran kedi daha sonra olay yerinden kaçtı. Gözü önünde beslediği kedinin ezilerek öldüğünü zanneden Aydaver ise çılgına döndü. Araç sürücüsü ise Aydaver’in çığlıklarına rağmen durmayıp yoluna devam etti.

"Bir insanın bunu yaptığına inanamıyorum"

Olayı anlatan Dr. Altun Aydaver, "Kedileri beslemeye çalışırken karşıdan kedimin birisi bana doğru hareketlendi. O yol bir okulun arkası ve sürat yapılacak bir yol değil. Araç kediye doğru geliyordu. Bağırarak, çağırarak sürücüyü uyardım, hayvanı gösterdim. Zaten görmemesi mümkün değil. Tamamen boş bir yoldu ve tek araç vardı. Anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor, görmesine rağmen gözümün içine baka baka, hayvanın üzerine aracı sürdü, hayvanı altına aldı ve üstünden geçti. Aramızda yaşayan bir insanın bunu yaptığına inanamıyorum. Gözlerime inanamadım” dedi.

Kedinin çarpıldıktan sonra acıyla kaçtığını belirten Dr. Aydaver, hayvanı yakalayıp ilk müdahalede bulunmak için çok uğraştığını ancak bir türlü yakalayamadığını söyledi. Olay anında annesinin evde hasta bir şekilde beklediğini ve ne yapacağını bilemediğini söyleyen Aydaver, "Evde bir yandan annem hasta, bir taraftan anneme yetişmeye çalışıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. O olayı yaşamak çok korkunç bir şey. Ben doktorum ilk müdahalede de bulunacaktım. Ve arabam da yanımdaydı alıp veteriner hekime götürecektim" diye konuştu.

Bölgenin okul yolu olduğuna da dikkat çeken Aydaver, "Oraya kasis konusunda talebimiz olmuştu ama olumsuz yanıt geldi. Ancak bu tür suçların artık hak ettiği şekilde cezası alması lazım. Artık 21'inci yüzyıldayız, bunlar da bir can. Kabahat kapsamından çıkarılıp, hapis cezası alması lazım. Bu insan bir katil. Tıbben de söyleyebilirim, bu psikoloji normal bir psikoloji değil" ifadelerini kullandı.

Esnaf Erol Yördem ise olay anında ses duyduğunu belirterek, "Doktor Hanımın bağırışlarını duydum. Kızım kızım deyince insan çarpıldığını sandım ancak kediymiş. Biz de sürekli kediye bakıyoruz. Şuanda kedi burada ayağı aksıyor" dedi.

Suat Metin

