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Kediye işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı

Çanakkale’de bir kediyi koli bandıyla sararak görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişi, yapılan suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Hayvan Barınağı’na teslim edilen kedi ise Aylin Yılmaz isimli hayvansever tarafından sahiplenildi.

Kediye işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı

03 Ocak 2017 19:23

Çanakkale’de bir kediyi koli bandıyla sararak görüntülerini paylaştıkları öne sürülen A. E. A ile U. G isimli kişiler, yapılan suç duyurusu üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Cevatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden ve A.E.A isimli kişiye ait olan yavru bir kediyi koli bandı ile yapıştırma görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra hayvanseverler harekete geçmişti. Kediyi, A.E.A isimli kişinin koli bandı ile sardığı ve Japonya’daki bir şakadan yola çıkarak bunu yaptığı belirtildi. Arkadaşı U.G’nin de o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Şerife Yıldız, kedinin bantlanarak işkenceye maruz kalması olayı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Olayın basında da geniş yer bulması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Adres tespitinin ardından ekipler Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Sokaktaki eve giderek A.E.A’dan kediyi teslim aldı. Polislerde, yapılan suç duyuruları üzerine iki genci gözaltına aldı. Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık kontrolünden geçirilen iki genç ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kediyi Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim etti. A.E.A’ya da 546 TL idari para cezası kesildi. Kuaför Aylin Yılmaz barınağa gelerek işkence gören kediyi sahiplendi.

Barınaktan kucağında kediyle birlikte çıkan Aylin Yılmaz, “Ben başından beri kediyi sahiplenmek için can atıyorum. Kendisini almak için başından beri de uğraşıyorum. Şuanda da kediyi sahiplendim. Bakın titriyor, kıyamam. Ben videoyu izledikten sonra delirdim. Bence çocukların tedavi görmesi gerekiyor. Sabah uyandığımda, sosyal medyada gördüm videoyu. Benimde kedi ve köpeğim var. Kedi, işyeri ya da ev nereyi kabullenirse orada yaşayacak. Ama ilk önce bu korkaklığını almamız gerekiyor. İlk önce bize güvenmesi gerekiyor. Kediyi ilk aldığımda bant izleri var mı yok mu ona baktım. Şaşırdım onları nasıl çıkarmışlar. Açıkçası nasıl çıkardıklarını da çok merak ediyorum. Ama çok isterim kendilerine ağda yapmayı” diye konuştu.

(Murat Yüksel/İHA)

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Etiketler: işkence, kedi


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