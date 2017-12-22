Diğer
Kategoriler

Kediye işkence yapan asker bu kez de polisin bileğini kırdı

Erzincan orduevinde 18 gün önce kediye işkence yapan asker, terhis edilmesinin ardından uygulama noktasında mukavemet gösterdiği polis memurunun bileğini kırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kediye işkence yapan asker bu kez de polisin bileğini kırdı

22 Aralık 2017 12:10

Orduevi nizamiyesinde kediye yumruk ve tekme atarak işkence yapan er T.H., disiplin cezasının ardından terhis edildi. Birliğinden ayrılan T.H. Erzincan şehir merkezinde otomobilinin camlarının koyu renkli olması nedeniyle polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan T.H. otomobille kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince uygulama noktasında yakalandı. Araçtan indirilen T.H. polis ekiplerini tehdit ederken vatandaşlardan gelen tepki üzerine yaşanan arbedede aracıyla kaçmak istediği sırada kendisine engel olmaya çalışan polis E.Ş.’ye tekme atarak bileğini kırdı.

Ekipler tarafından zorlukla gözaltına alınan T.H, halen asker olması sebebiyle askeri yetkililere teslim edildi.
T.H. terhisinden bir gün sonra ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "görevli memura mukavemet ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Abdullah Aslan
 

Etiketler: işkence, kedi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç