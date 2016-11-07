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Kediye kafa tutan fare

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kedi ile farenin oynadığı anlar hem güldürdü, hem de şaşırttı.

Kediye kafa tutan fare

07 Kasım 2016 11:10
Kediye kafa tutan fare - Tıkla İzle

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde farenin kediye kafa tuttuğu anlar İhlas Haber Ajansı kamerası tarafından kaydedildi. Sabah saatlerinde yaşanan ilginç olayda normalde düşman olarak bilinen fare ile kedinin birbiriyle önce oynaması ardından farenin kedinin üzerine atlaması görenleri şaşkına çevirdi. Bir anda üzerine atlayan fare kafa atınca neye uğradığını anlayamayan kedi geri çekilmek zorunda kaldı. Daha sonra hızını alamayan fare, kediyi otomobilin altına kadar kovaladı. Oyun, kedinin fare üzerindeki üstünlüğüyle son buldu. Fareyi kovalamaya başlayan kedi, kanalizasyon mazgalından içeri kaçan fareyi bir süre bekledikten sonra yoluna devam etti. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, fare, kedi


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