Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde farenin kediye kafa tuttuğu anlar İhlas Haber Ajansı kamerası tarafından kaydedildi. Sabah saatlerinde yaşanan ilginç olayda normalde düşman olarak bilinen fare ile kedinin birbiriyle önce oynaması ardından farenin kedinin üzerine atlaması görenleri şaşkına çevirdi. Bir anda üzerine atlayan fare kafa atınca neye uğradığını anlayamayan kedi geri çekilmek zorunda kaldı. Daha sonra hızını alamayan fare, kediyi otomobilin altına kadar kovaladı. Oyun, kedinin fare üzerindeki üstünlüğüyle son buldu. Fareyi kovalamaya başlayan kedi, kanalizasyon mazgalından içeri kaçan fareyi bir süre bekledikten sonra yoluna devam etti.

Medeni Topaloğlu