Kefeni de mezarı da sarı lacivert

Fenerbahçe'nin 16 Şubat 2017 tarihinde Avrupa Kupası maçında deplasmanda Krasnador'a 1-0 yenildiği maçta kalp krizi geçiren ve vefat eden fanatik Fenerbahçe taraftarının vasiyeti eşi tarafından bir yıl sonra yerine getirildi. Bir Fenerbahçe maçında geçirdiği kalp krizi sonucu 17 Şubat 2017 tarihinde vefat eden eşinin vasiyetini yerine getiren Aynur Çoban (50), eşinin çok sevdiği Fenerbahçe logolu ve sarı-lacivert renklerde mezarını yaptırarak çocukları ve arkadaşları ile yeni mezara giderek Fatiha okudu.

Mezar taşını 10 yıl önce yaptırdı

Eşinin ölümünden 10 yıl önce Fenerbahçe logolu mezar taşı yaptırdığını ve ölüm tarihini boş bıraktırdığını kaydeden Aynur Çoban, "Eşim çok sevdiği Fenerbahçe maçı sırasında 17 Şubat 2017 günü vefat etti. Öleceğini bilircesine Fenerbahçe logolu mezar taşını 10 yıl öncesi yaptırmıştı. Kefenini aldı, sarı-lacivert boyadı kefenini de çerçeveleterek duvara astı. 'Ölürsem bununla beni gömün' diyerek vasiyet etti. Vasiyetine göre gömüldü. Beyaz kefenin üzerine kendi boyadığı kefeni de geçirerek defnettik. Şimdi de çok sevdiği Fenerbahçe logolu ve sarı-lacivert renkli mermerden mezarını yaptırdım. Ruhu şad olsun. Tek dileğim var. Yeni yaptırdığımız evi de sarı-lacivert boyatmak istiyordu bunu da ben yapacağım" dedi.

Mezarına Türk ve Fenerbahçe bayrağı da dikilecek

Arkadaşı Ali Eroğlu ise "Arkadaşım, Fenerbahçe maçını seyrederken aramızdan ayrıldı. Mezar taşını yaptırmıştı. Bir de Türk bayrağını ve Fenerbahçe bayrağını da dikeceğiz. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan merhum Mehmet Çoban’ın arkadaşı Halis Aslan da şunları söyledi:

"Mehmet, 'Benim iki sevdam var, biri Fenerbahçe, diğeri Atatürk' derdi. Biz de son isteğini yerine getirdiğimiz için mutluyuz."

Merhum Mehmet Çoban'ın eşi Aynur, kızı Canan Tuğçe, oğlu Atacan ve arkadaşları mezar başında Fatiha okuyarak Çoban'ın son arzusunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çoban'ın mezar taşında yazan 'Fenerbahçeli doğdu, Fenerbahçeli öldü' yazısı ise dikkat çekti.