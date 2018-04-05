Kefillik başlarına bela açtı

Arıcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Aköz ve İbrahim Erkek, ilçede özel bir bankadan kredi çekmek isteyen arkadaşlarına kefil olduklarını, ancak arkadaşlarının bu borcu ödeyememesi nedeniyle borcu kendilerinin kapattığını ve noter aracılığıyla kefillikten istifa ettiklerini belirttiler. Aköz ve Erkek, kefillikten istifa dilekçesi vermelerine rağmen bankanın ikametlerine icra takip evrakları gönderdiğini iddia etti.

Bankanın hala kendisini muhatap tuttuğunu kaydeden Mustafa Aköz, "2011 yılında bir arkadaşa kefil oldum. 2012 yılında noter tasdikli istifa ettim kefillikten. Bu borcu daha sonra arkadaş ödedi. Bankaya gidiyorum onlar da, ödendiğini söylüyorlar. Ama aynı arkadaş, daha sonra bir kredi daha çekmiş ve ödeyememiş. Bunun üzerine banka da kefillikten çekildiğim halde söz konusu ödenmeyen ikinci krediye istinaden yine beni kefil göstermiş. Şimdi, benim kefil olmadığım bu ödenmeyen ikinci kredi yüzünden bana icra işlemi başlattılar. Hem arkadaşı arayıp 'kefilsiz kredi' vereceğiz diyerek ikna edip kredi veriyorlar hem de beni ödenmeyen ikinci krediye kefil gösteriyorlar. Ailemin huzuru kalmadı. Arılarımız tarım ilaçları yüzünden telef oldu. Yakınlarımın desteğiyle ayakta duruyorum. Çaresiz kaldım. Bu arada avukatım vasıtasıyla icra kararına itiraz ettim. Devletimizin, yasaların bizim gibi mağdur, mazlum ve zayıf insanları koruması lazım" dedi.

Aynı konudan rahatsızlığını dile getiren ve mağdur olduğunu ifade eden İbrahim Erkek ise, "Özel bir bankadan 2011 yılında bir arkadaşıma kefil oldum. Arkadaşım 2015 yılında da baktım kefil olduğum parayı ödeyemeyecek. Tekrar kredi vermesinler diye noter tasdikli kefaletten istifa ettim. 2016 yılında banka bu arkadaşa mesaj yolu ile 'Gel sana kefilsiz kredi veriyorum' demiş. 30-40 bin TL tutarında kredi vermiş. Daha sonra kendi cebimden kefil olduğum krediyi kendim ödedim. Arkadaşım ödeyemediği diğer krediden mağdur duruma düştü. Ama banka beni daha önceki kefilliğimden dolayı bu borçtan da beni sorumlu tutuyor. Halbuki ben 2015 yılında kefillikten noter aracılığı ile istifa dilekçemi verdim. Ben bu adamın bundan sonraki banka ile ilişkilerinde hiç bir sorumluluğu kabul etmiyorum diye noter tasdikli dilekçe verdim. Buna rağmen banka beni kefillikten sorumlu tutuyor. Hakkımda icra başlattılar. Bu haksız, hukuksuz, vicdansız uygulamaya devletin dur demesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bankanın Kozan Şube Müdürlüğü yetkilileri açıklama yapmadı.

Emre Bozdemir

