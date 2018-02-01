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Keiretsu Forum Türkiye’ye yeni genel müdür; Esra Talu

Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı olan Keiretsu Forum Türkiye’nin yeni genel müdürü Esra Talu oldu.

Keiretsu Forum Türkiyeye yeni genel müdür; Esra Talu
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01 Şubat 2018 14:58

Melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye’nin genel müdürü Şubat ayı itibariyle Esra Talu oldu. Yapılan açıklamaya göre Keiretsu Forum’un global deneyimlerini Türkiye’ye daha çok entegre etmeyi hedefleyen Talu, kişisel kariyerindeki başarılı girişimcilik geçmişiyle hem girişimcilere hem de yatırımcılara destek olmayı amaçlıyor.

Esra Talu kimdir?

1968 yılında, İstanbul’da doğan Esra Talu, 1989 yılında mezun olduğu Ecole Française d’Istanbul Lisesi’nden Baccalaureat Technologique, Techniques Commerciales G3 diploması aldı; 1993 yılında İsviçre’nin Lugano şehrinde, Franklin University’den Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden ön lisans diploması alan Talu, iş hayatına 1993 yılında Boyut Yayın Grubu’nda editör olarak başladı. 1993-1997 yıllarında HT Kimya A.Ş’de pazarlama ve iletişim direktörü olarak çalıştı ve 1997-1999 yıllarında Talu Uluslararası Mimarlık İnşaat ve Sanayi A.Ş’de yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

1999-2014 yıllarında e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren Deppo.com’un kurucu ortağı olan ve kuruluşundan itibaren genel müdür olarak 15 yıl görev yapan Talu, 2014 yılından bu yana ise e-business konusunda startup şirketlere danışmanlık ve girişimcilere mentorluk yapıyor. Uzmanlık alanı ‘E-ticaret ve Startup Şirketlerinin Kurulumu ve Yönetimi’ olan Talu, aralarında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin de bulunduğu çeşitli üniversitelerin MBA ve lisans programlarında girişimcilik ve e-ticaret konularında misafir öğretim üyesi olarak dersler veriyor ve ileri derecede İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor.
 

Etiketler: esra talu

 

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