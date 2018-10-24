Keiretsu Forum'a küreselde 'En Aktif Yatırımcı' ödülü

Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağlarından Keiretsu Forum, 2018'in üçüncü çeyreği itibari ile 30 girişimde erken dönem yatırımcı olarak yer aldı. Bu performansı ile merkezi ABD'de bulunan dünyanın en büyük finansal veri ve yazılım şirketi Pitchbook'in hazırladığı raporda, 27 melek yatırımcı ağı arasında ilk sıradaki yer aldığını açıkladı. Şirket, raporda ayrıca dünyanın en aktif erken aşama yatırımcı ağı seçildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, şirketlerinin 18 yılda binin üzerinde girişimci şirkete 800 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdiğine ve bunun önemli bölümünü erken aşama yatırımların oluşturduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de 6 yılda 32 startupa erken aşama yatırımı

Esra Talu, şirketin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de henüz emekleme aşamasında olan girişimlerin koşmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, bu kapsamda yerli ve yabancı 32 startupta erken aşamada yatırımcı olarak yer aldıklarını ve bugüne kadar 50 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Talu, "Dünya genelinde 54 merkezde yılda 3 bin 600'ün üzerinde girişim Keiretsu Forum networkünde sunuma çıkıyor. Türkiye'de de benzer yoğunluk söz konusu ve üye yatırımcılarımız yerli girişimlere olduğu kadar, yabancı girişimlere de büyük ilgi gösteriyor. Bu kapsamda Keiretsu Forum Türkiye olarak, yabancı girişimleri Türkiye pazarında faaliyet göstermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'ye gelen girişimleri üye portföylerinde yer alan kurumsal üyeleri ile tanıştırdıklarını ve stratejik işbirlikleri için zemin oluşturduklarını belirten Talu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunlardan bazıları ABD'de Nasdaq'da halka bile açıldılar. Türkiye girişimcilik ekosisteminin büyümesinde, gelişmesinde bunun çok önemli ve değerli bir misyon olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra da yolumuza bu global bakış açısı ile devam edeceğiz".