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Kekilli Ünye'yi salladı

Ünye Belediyesi ve bir kolej işbirliği ile düzenlenen konserde sahneye çıkan Murat Kekilli, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Kekilli Ünyeyi salladı

20 Ağustos 2017 14:07

“Bu Gün Benimsin” adlı şarkısıyla konserine başlayan ünlü sanatçı, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşları coşturdu. Fındığa rağmen meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Kekilli, "Karadeniz'de fındığın yoğun olduğu yerlerden birisi Ünye, ancak bakıyorum ki meydanda yorgun olduğunuzu görüyorum. Gerekirse yarın hep beraber sizlere ben de eşlik eder, fındığı beraber toplarız" dedi.

Şarkı aralarında Ünyeliler ile sohbet eden Kekilli, "Değerli dostlar, öncelikle hep şunu diyorum: Bizler bir sanatçı olarak söylediğimiz şarkılara gönül vermediğimiz sürece, onları yazmanın ya da söylemenin bir anlamı yok. Şarkı gönül işi olmalıdır. Gönülden bir işi severek yapmadığınız sürece başaramazsınız. Bazen bakıyorum da bazı sanatçı arkadaşlarımız 'ben başkasının şarkısını söylemem' diyor. Değerli dostlar, ben söylerim. Şarkı iyi ve şarkıyı besteleyen de iyiyse ben söylerim" ifadelerini kullandı.

"Aynalı Kemer, Bu Akşam Ölürüm, Gel Öpem Seni, Dostum, Eşşek Gözlüm" gibi birçok şarkıyı seslendiren ünlü sanatçı Murat Kekilli’ye gecenin ilerleyen saatlerinde şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, telefonlarının ışıklarını açarak konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Program sonunda Ünye Belediyesi adına Meclis Üyesi Hasan Çolakoğlu, Kekilli’ye çiçek verirken, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise tablo hediye etti. 

Hamza Alp


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