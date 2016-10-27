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Kelebekler Vadisi adrenalin tutkunlarını ağırladı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde base jump kupası yarışları başladı. İngiltere, Hollanda, ABD ve Fransa'dan 10 sporcunun katıldığı yarışmanın sonunda dereceye giren sporcular kupa ve madalyalar ile ödüllendirilecek.

Kelebekler Vadisi adrenalin tutkunlarını ağırladı

27 Ekim 2016 13:48

Fethiye'de doğal güzelliğiyle insanı kendine hayran bırakan Kelebekler Vadisi adrenalin tutkunlarını ağırladı. Test atlayışlarının Nisa ayında yapıldığı base jump atlayışlarının kupa yarışları ayağı başladı. Atlayış için Vadinin kuzeybatı yamacındaki kayalıkların üzerine kurulan Fethibey Atlayış Noktası'nda hazır bulunan sporcular, buradan atlayarak Kelebekler Vadisi'ne iniş yaptı. Sporcuların başlarına taktığı aksiyon kameralarıyla da görüntülenen atlayışlar, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Yarışların testini Nisan ayının sonunda gerçekleştirdiklerini hatırlatan etkinlik sorumlusu Cengiz Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada yarışlara ABD, İngiltere, Hollanda ve Fransa'dan 10 sporcunun katıldığını bildirdi. Koçak, "Yarışma sonunda, açma süresi, açış istikameti ve inişteki hedefe mesafesi üzerinden puanlama yapılacak. Bunlar ayrıca yarışmayı daha emniyetli hale getiren koşullar. Yurt dışından gelen sporcular ilk kez test atlayışını yaptılar ve çok beğendiler." dedi.

Organizasyonun Kelebekler Vadisi'nde düzenlenen en canlı etkinlik olduğunu vadinin tanıtımına da büyük katkı sağladığına dikkati çeken Koçak vadideki manzaranın birçok ülke insanının başka kendi ülkesinde göremeyeceği kadar büyüleyici olduğunu kaydetti.

Koçak: "Elimizden geldiği kadar organizasyonu büyütmeye ve daha iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Nisan'dan daha çok katılımcı elde ettik. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliğin daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Daha geniş katılımlı Kelebekler Vadisi Dünya Kupası etkinliğini burada yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Murat Yalçın 

 

Etiketler: Kelebekler Vadisi


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