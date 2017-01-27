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'Keleş Haşim' uslanmıyor

Adana'da bir operasyonda, yatağından Kalaşnikof marka uzun namlulu silah çıkınca "Keleş'i anamdan çok seviyorum" diyen, daha sonra toplu taşıma aracına kurşun yağdıran engelli şahıs, bu kez adam yaralamaktan aranırken 5 kilo esrar ve otomatik silahla yakalandı.

Keleş Haşim uslanmıyor

27 Ocak 2017 09:10
'Keleş Haşim' uslanmıyor - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 Ocak günü Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde Sıtkı Acar isimli şahıs tabanca ile vuruldu. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada şahsı “Keleş Haşim” olarak tanınan Haşim A.'nın vurduğunu belirledi. Polis dün gece Dağlıoğlu Mahallesi'ne baskın yaparak Haşim A.'yı gözaltına aldı. Polisin evde ve çevresinde yaptığı armada tarlada torba içinde otomatik silah ele geçirildi. 

Polis, çevrede arama yaparken tekerlekli sandalyede bulunan Celal P. isimli şahıstan da şüphelenerek yaptığı aramada elektrikli bisikletin arkasında torba içinde 5 kilo esrar ele geçirdi. Celal P., Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne; Haşim A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Haşim A. emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Celal P.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

"Keleş’i anamdan çok seviyorum" demişti
Haşim A.’nın yapılan GBT sorgusunda geçen yıl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı bir operasyonda Kalaşnikof marka otomatik tüfek ile yatarken yakalanıp tutuklandığını, 2 ay önce de cezaevinden çıktığı belirlendi.
Haşim A. adliyeye sevk edilirken "Evet ağabey silaha aşığım, seviyorum. Çocukluğumdan beri huy. Uzun namlulu emanet olmazsa yatamıyorum. Çünkü hasmım çok. Çok seviyorum hem de anamdan daha çok seviyorum. Çünkü keleş ne zaman yola çıksam beni yolda bırakmıyor. Bu sakat halimle. Seviyorum kurban olayım ona" demişti.

Toplu taşıma aracına ateş etmişti
Zanlı Haşim A. 21 Aralık 2016 tarihinde de bir toplu taşıma sürücüsü ile tartışıp içinde yolcular varken ateş açmıştı. Haşim A., bu olaydan da yakalanmış "Devlet Kalaşnikof kullanmama izin vermiyor, artık tabanca kullanıyorum" demişti. Adliyeye sevk edilen Haşim A., serbest bırakılmıştı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: keles


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