Keles'in yıldızı turizmle parlıyor

Arap işadamları turizm yatırımları için bölgeden arazi satın alırken, karavan alanları, rafting parkuru, kaya tırmanış alanı gibi yeni düzenlemeler bölgeye değer katıyor. Belediye Başkanı Mehmet Teke, 60 yıllık bir binayı kültür merkezine dönüştüreceklerini, yatırımlarla köyden kente göçü önlediklerini ifade etti.

Marmara Bölgesi’nin parlayan yıldızı Keles, doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, yabancı yatırımcılar da bölgeye ilgi gösteriyor.

Uludağ’ın eteklerinde doğal güzellikleri ile ilgi odağı olan Keles ilçesi, başta rafting ve kaya tırmanışı olmak üzere doğa sporlarının da merkezi haline gelme yolunda önemli adımlar atıyor. Suudi Arabistan ve Kuveytli iş adamları da bölgeden arazi satın alarak turizm için alt yapı hazırlıyor. Keles Kocaçay’da 13 kilometrelik rafting parkuru doğa sporları tutkunlarının da uğrak mekanı oluyor.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke, halkın büyük bir teveccühü ile seçimleri kazandıklarını belirterek, “En büyük şansımız büyükşehir belediye yasasının bizim döneme rast gelmesidir. Bizim dahi ön göremediğimiz büyük hizmetler almaya başladık. Dolayısıyla yasanın çıkmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize çok teşekkür ederim. Göreve geleli 3,5 yıl oldu. Beyannamemizin 10 katını tamamlamış bulunmaktayız. Köy yollarının asfalt olması, hizmet binaları, turizm yatırımları, süt fabrikalarımız, alt yapımız hepsi yapıldı. Bizim bütçemiz ile bunların olmasının imkanı yoktu. Biz bu ilk dönemimizi inşa süreci ile tamamlamak istiyoruz” dedi.

Tabiatı bozmadan Kocayayla’da restoran ve karavan alanları ile ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getiren Teke, “İşin sonuna geldik, önümüzdeki yıl hizmete açarız. İlçe ekonomisini canlandırırsak burası en önemli noktalardan biri haline gelecektir. Keles’te her tarafta çalışmalar devam ediyor. Göreve geldiğimizden sonra hemen TOKİ Genel Müdürlüğü Bursa’da toplantı yaptı. Daha önce 64 konutluk ilk etabı ilçemize yapılmıştı. Cezaevi bölgesinde 80 konutluk TOKİ’de tamamlandı 10 gün içerisinde insanlarımız taşınacaklar. Gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Bölgede yaz aylarında Gököz’de çalışmamız devam ediyor. 3 bin dönümlük bir arazi var. Arap yatırımcılar da ilgi gösteriyor. Rakım tam yaşanacak seviyede” diye konuştu.

Keles’te 60 yıllık bir binayı kültür merkezine dönüştüreceklerini de anlatan Teke, “800 metrekare alanda, 4 kat olarak planladık. Alt katı otopark ve pazar alanı, üst katını dükkanlar ve onun üzerine de 500 metrekarelik düğün salonu yapıyoruz. Konferans salonu da olacak. Onun inşaatı da önümüzdeki yıl tamamlanacak. Keles yaşanılacak en güzel ilçelerden biri olacak. Huzur, temiz hava, insanlarının sıcakkanlı olduğu tipik bir Anadolu kasabası. Amacımız burayı turistlik hale getirmek. Yüz binlerce insanı buraya getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Bursa’da bir ilk gerçekleştirerek 13 kilometrelik rafting alanı oluşturduklarını ifade eden Başkan Teke, “Kaya tırmanışçıları bölgemizi ziyaret ediyor. Doğa sporları anlamında çok hareketli bir bölge. Kaya tırmanışı için geliyorlar kamp yapıyorlar bizim ekonomimize can veriyor. Rafting yapılan alan Marmara Bölgesi’nde tek bölgedir. Kocaçay dediğimiz bölgede bu raftingi yapıyoruz. İnsanlar gelsin burada köy, dağ havası alsın. Emekli insanlarda gelip yaşabilirler. Emeklilerden talep gelirse mutlaka proje yaparız. Biz tüm vatandaşlarımızı Keles’i keşfetmeye davet ediyoruz. Talep olursa belki bahçeli evler planlarız. İnsanlar ne kadar mevki, makam sahibi olsa da köy ortamını özlüyor” şeklinde konuştu.

Samet Doğru