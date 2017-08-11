Kelime-i Tevhid söyleyen papağan 'Allah bir' diyor

Samsun'da oturan Hüseyin ve Civariye Özduman'ın bir yıl önce aldıkları jako papağanı, bir yıl içerisinde konuşmaya başlayarak birçok kelime öğrendi. Civariye Özduman'ın sesini taklit eden papağan kelimeleri çok net söylüyor ve cümle kurabiliyor. "Tamam, aşkım, kim o, alo, ağzını yerim, kuzucum" kelimelerini söyleyen papağan, "Allah bir" ve "La İlahe İllallah" diyebiliyor. Hüseyin Özduman namaz kılmaya başladığında her zaman omuzuna konan papağan, namaz bitene kadar sahinin omuzundan inmiyor. Papağanlarının net bir şekilde konuştuğunu ifade eden Özduman, papağanın "Allah bir" ve "La İlahe İllallah" dediğini belirtti. Civariye Özduman'ın sesini taklit ederek konuşan papağan, bu konuda oldukça da başarılı. Papağanına yeni kelimeler öğrettiğini belirten Civariye Özduman, papağanın söylenenleri çabuk kavradığını belirtti. Civariye Özduman mutfakta dolanırken başına konan papağan, yalnız kalmaktan hoşlanmazken, çekirdek, kavun, üzüm gibi gıdalar tüketen papağanın en çok sevdiği yemek ise fıstık.

"Namaz kılarken omzuma konuyor"

Ufuk ismindeki papağanlarının 1,5 yaşında olduğunu belirten Hüseyin Özduman, "Samsun'dan bir kuşçudan aldım. Papağanımıza Ufuk adını koyduk. Şimdi 1,5 yaşında. Evde kafesi var ama serbest bırakıyoruz. Tabii eve biraz zararı da oluyor. Kemirmediği yer kalmadı. Yaramaz da olsa papağanımızı seviyoruz. Birçok şeyi konuşabiliyor. 'Allah bir', 'La İlahe İllallah' diyor. Telefon çaldığında 'alo', kapı çaldığında 'kim o, kuzucuk, aşkım, fener, kanarya, bay bay, güle güle, aferin, senin o ağzını yerim, ne yaptın' falan diyor. Cümle kurabiliyor. İyi dinliyor. Söyleneni unutmuyor. Çekirdek, fıstık, üzüm, kavun yiyor. Saat 20.00'de yatar, sabah 05.00'te kalkar. Ben sabah namazını kılarken hemen omzuma konuyor" dedi.

"Benim sesimi taklit ediyor"

Ufuk'un çok yaramaz bir papağan olduğunu belirten Civariye Özduman, "Bütün kapılarımızı yonttu. Tülleri çıkartıyor. Ama çok tatlı, çokta seviyoruz onu. Kelimeleri ben öğretiyorum. Benim sesimi taklit ediyor. Bazen de ben başkasıyla konuşurken benim konuştuklarımı söylüyor. Mesela alo diyorum 'alo' diyor. Mutfakta yanıma geliyor. Ben yemek yaparken kafamda duruyor. Yaramazlık yapınca kızıyorum ona. O yüzden Hüseyin ile arası iyi. Bu evin ferdi gibi. Kafeste yaşamadığı için biz neredeysek o da orada. Diğer papağanımız olan Osman'ı kıskanıyor. Onu sevmemem için bana elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

Kenan Akyüz

Kenan Akyüz Kenan Akyüz