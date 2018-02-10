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Kelle paça lezzeti ile birlikte şifa dağıtıyor

Kayseri’de vatandaşların vazgeçilmez tatlarından olan kelle paça, soğuk kış aylarında lezzeti ile birlikte insan sağlığına olan faydalarıyla yoğun ilgi görüyor.

Kelle paça lezzeti ile birlikte şifa dağıtıyor

10 Şubat 2018 10:20

20 yıldır kelle paça yapan Serkan Karadaş, nesli tükenmekte olan bir mesleği icra ettiğini ve bu mesleği yeni nesillere aktarmak istediğini vurguladı. Kelle paçanın doğan antibiyotik olduğunu, protein ve vitamin açısından zenginliğiyle bilinen yemeğin insan sağlığına birçok katkısı olduğunu kaydeden Karadaş, “Bunlar doğal antibiyotik, doğal ürünler. Vücut direncinizi artırıyor, kemikleri güçlendiriyor, hastalıkları bir nebze olsun azaltıyor. O yüzden kelle olsun, kelle paça olsun özellikle soğuk havalarda daha çok rağbet görüyor. Sadece burası için değil diğer illerde de vatandaşlara tavsiye ederim, bunlar faydalı ürünler. Göz ayrı, dil ayrı, beyin ayrı protein içeriyor” diye konuştu.
Kışın, yaz aylarına göre işlerin daha da arttığın altını çizen Serkan Karadaş; fiyatlar hakkında da bilgiler vererek; “Yarım ve tüm olarak veriyoruz. Yarım 11, tam 22 TL, kelle paça çorbası ise porsiyonu 8 TL” ifadelerini kullandı. 

 

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