Kelle paçaya talep arttı, vatandaşlar sipariş verip bekliyor

Siirt'te havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kelle paçaya talep arttı. Sakatatçılar siparişlere yetişemezken, vatandaşlar ise kelle paça alabilmek için önceden sipariş verip bekliyor. Sakatatçı Fırat Eldemir, kışın gelmesiyle birlikte satışlarının arttığını belirterek, “1950'den beri dededen ve babadan kalma mesleği sürdürmekteyiz. Biz bu mesleği inşallah ölene kadar çocuklarımıza torunlarımıza bırakmak istiyoruz. Çünkü bu meslek herkesin yapabileceği bir meslek değil. Şu anda kelle satışlarımız çok iyi gidiyor. İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir'den yoğun bir talep var. Kelle paça ayaklarıyla beraber müşterilerimize 15 ile 20 TL arasında satışa başlamıştır” dedi.

“Karaborsa oluyor, bulamıyoruz”

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte paça çorbası tüketmeye başladıklarını anlatan müşteri Çetin Ekin ise, “Kelle paça almaya geldim. Sonbahardan başlamak üzere kışın bitimine kadar kelle paça ihtiyacımızı buradan karşılayacağız. Kışın en güzel yemeklerden bir tanesidir kelle paça. Kışla beraber tüketimi daha fazla oluyor. Resmen karaborsa oluyor, bazen bulamıyoruz. Sağlık açısından da çok iyidir. Özellikle kemik kırıklarına gerçekten faydalıdır. Herkese tavsiye ediyorum. Yaz ayları hariç her dönem de alıyorum” diye konuştu.

Selami Deniz

