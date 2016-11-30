Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Baran Kul, "Her erkek bu problemle mücadele konusunda birçok yönteme başvurmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları etkili bir çözüm getirebilirken, bazıları da bu sorunla mücadele konusunda yetersiz kalmaktadır. Günümüzde özellikle teknolojinin hızlı bir şekilde gelişimi, tıp sektörünü de hızlı bir gelişim içine sokmuş bulunmaktadır. Böylece birçok rahatsızlık konusunda etkili çözümler getirilmeye başlanmıştır. Saç dökülmesi ve kellik problemine ilişkin olarak da çeşitli tıbbi yöntemler geliştirilmiş ve bu soruna kesin çözümler bulunabilmiştir. Saç ekimi yöntemi ile birlikte ufak bir cerrahi müdahalenin ardından özlediğiniz saçlara kavuşmak mümkündür" dedi.

Fue Saç Ekimi Nedir?

Bu yöntemin tamamen tıbbi ortamlarda uygulanan bir müdahale olduğunu kaydeden Kul, "Saç ekimi yöntemi ile birlikte bu soruna kesin çözümler getirilmiştir. Bu müdahaleyi yaptıran kişiler saç dökülmesi probleminin önüne geçebilmiş ve özlediği saçlara kavuşabilmiştir. Saç ekimi yönteminde başka bir kişiden saç ekilmesi ya da saçınıza yapay saç ekilmesi gibi durumlar söz konusu değildir. Bu yöntem yine sizin başınızda bulunan bir miktar saçın alınarak, diğer bölgelere uygulanmasına dayalı bir yöntemdir. Bu yöntem önceleri kişiler tarafından çok yaygın olarak kullanılmamaktaydı. Bunun nedenlerinden birisi ise, tam olarak güvenememek ile alakalı olmaktaydı. Ancak günümüzde tıp sektörünün hızlı gelişimi, bu yöntemlere olan güveni de arttırmıştır. Böylece bu yöntemler de insanlar arasında hızla yayılmıştır" diye konuştu.

Kul, "Saç ekimi işlemi için bir çeşit yer değiştirme operasyonu da denilebilir. Başınızda bulunan bir miktar saçın, dökülme olan bölgelere uygulanması ile birlikte saç ekimi işlemi gerçekleşir. Bu bölge genellikle başın arka kısmı olmaktadır. Çünkü başın arka kısmında yer alan saçlar donor dominant olmaktadır. Yani bu saçlar ömür boyu uzama kapasitesine sahip olan saçlardır. Bu bölgeden alınarak dökülme olan yerlere uygulanan saçlar, bir daha kolay kolay dökülme problemi yaratmamaktadır. Dominant saç, bu bakımdan saç ekimi işleminin temelini oluşturmaktadır. Bu yöntem ile birlikte sadece saç ektirmiş olmamaktasınız. Bunun yanı sıra saçlarınıza doğal bir görünüm vermeniz de sağlanmaktadır. Zira birçok insan saç ekimi işleminden sonra kafasında doğal olmayan bir görüntü oluşacağını düşünmektedir. Önceleri bu işlem genel olarak bu şekilde olmaktaydı. Yani saç ekimi işlemi başarıya ulaşmaktaydı ancak saçlara doğal bir görüntü vermemekteydi. Gelişen teknikler ile birlikte de artık saçlara doğal bir görüntü verilmesi de sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Faydaları Nelerdir?

Saç ekiminin yönteminin ortaya çıkardığı herhangi bir yan etkiye rastlanılmadığını belirten Kul, "İşlem genel olarak tüm saç tipindeki insanlara uygulanmaktadır ve kesin çözümler üretilmektedir. Saç ekimi yöntemini diğer tüm yöntemlerden ayıran fark da, soruna kesin çözüm getirmesidir. Herhangi bir yan etki taşımayan bu yöntem ile birlikte yaklaşık 3 haftalık bir süre sonunda saçlarınız tam olarak oturmuş olacaktır. Bu süre zarfı içinde belli aralıklarla doktor kontrolüne gidilebilir" şeklinde konuştu.