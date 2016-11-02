15 Temmuz darbe girişimi sırasında Adil Öksüz'le birlikte darbeyi yöneten kişinin Kemal Batmaz olduğu gündeme geldi. Çıkan haberlerin ardından vatandaşlar Kemal Batmaz'ın kim olduğunu merak etti. Arama motorlarında "Kemal Batmaz kimdir?" sorgusu artmaya başladı.

KAYNAK HOLDİNG BÜNYESİNDE ÇALIŞMIŞ

Adil Öksüz ile darbeye teşebbüs eyleminden hemen önce 11 Temmuz 2016 tarihinde aynı uçakla ABD’ye giden ve 13 Temmuz 2016 tarihinde Adil Öksüz ile birlikte aynı uçakla Türkiye’ye dönen ve darbe planlarını ve organizasyonunu Adil öksüz ile birlikte planladığı değerlendirilen şüpheli bir kişi tespit edilerek, bahse konu kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan kişinin Kaynak Holding bünyesinde bir dönem genel müdür olarak çalıştığı, ayrıca 2016 yılında Ocak, Mart, Haziran ve Temmuz aylarında Adil Öksüz ile aynı günlerde ABD’de oldukları resmi kayıtlar ile tespit edildi. Adil Öksüz ile irtibatı tespit edilen 12 kişi hakkında bugün arama, el koyma, yakalama ve gözaltı kararı verildi.