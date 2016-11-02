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Kemal Batmaz kimdir? l 15 Temmuz darbe girişiminde ikinci isim Kemal Batmaz

15 Temmuz darbe girişiminde kilit isim olan Adil Öksüz’le birlikte hareket eden ikinci ismin Kemal Batmaz olduğu tespit edildi. Kemal Batmaz'ın 2016 yılında Adil Öksüz ile 4 kez ABD’ye gittiği açıklandı. Kemal Batmaz kimdir ve neden gündeme geldi? işte cevabı;

Kemal Batmaz kimdir? l 15 Temmuz darbe girişiminde ikinci isim Kemal Batmaz

02 Kasım 2016 15:06
İşte Darbenin ikinci ismi Kemal Batmaz - Tıkla İzle

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Adil Öksüz'le birlikte darbeyi yöneten kişinin Kemal Batmaz olduğu gündeme geldi. Çıkan haberlerin ardından vatandaşlar Kemal Batmaz'ın kim olduğunu merak etti. Arama motorlarında "Kemal Batmaz kimdir?" sorgusu artmaya başladı. 

KAYNAK HOLDİNG BÜNYESİNDE ÇALIŞMIŞ

Adil Öksüz ile darbeye teşebbüs eyleminden hemen önce 11 Temmuz 2016 tarihinde aynı uçakla ABD’ye giden ve 13 Temmuz 2016 tarihinde Adil Öksüz ile birlikte aynı uçakla Türkiye’ye dönen ve darbe planlarını ve organizasyonunu Adil öksüz ile birlikte planladığı değerlendirilen şüpheli bir kişi tespit edilerek, bahse konu kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan kişinin Kaynak Holding bünyesinde bir dönem genel müdür olarak çalıştığı, ayrıca 2016 yılında Ocak, Mart, Haziran ve Temmuz aylarında Adil Öksüz ile aynı günlerde ABD’de oldukları resmi kayıtlar ile tespit edildi. Adil Öksüz ile irtibatı tespit edilen 12 kişi hakkında bugün arama, el koyma, yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Etiketler: Kaynak Holding, Kemal Batmaz, Kemal Batmaz kimdir


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