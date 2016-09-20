Kemal Kılıçdaroğlu, 'FETÖ İtirafçılarını Dinleyince Şaşırmadım' dedi.

Mücadelenin hukuk içerisinde yapılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Hukukun dışına taştığınız andan itibaren sizin darbecilerden bir farkınız olmaz. Biz, 'Niye mücadele ediyorsunuz?' dedik mi? Hayır, etmelisiniz. Kaldı ki bunlar, onlarla kol kola gezerken biz, 'Mücadele edin.' diye bağırıyorduk." ifadelerini kullandı.

Cemaatin albayları daha çabuk yükselsin diye diğer albayları emekli etmek için AKP hükümetleri tarafından özel yasa çıkartıldı. Ne istedilerse verdiler. Burada bir güç savaşı vardı.

Bayram sonrası başbakanla görüşüp meslekten atılan, açığa alınan öğretmenlerin durumunu görüşeceğim. Onlarca iş adamı gözaltına alındı. Bütün bunları bir dosya olarak Binali Bey'e sunacağım.