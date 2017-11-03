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Kemal Kılıçdaroğlu: İnsanları niye istifaya zorlayalım?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsanları niye istifaya zorlayalım? Ben seçmedim siz seçtiniz. Göreve getiren sizsiniz, görevden alacak olanda sizsiniz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: İnsanları niye istifaya zorlayalım?

03 Kasım 2017 16:44

Kılıçdaroğlu, Edirne'nin Süloğlu ilçesinde çok amaçlı kültür merkezi ve içme suyu şebekesi temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Efendim bu arada belediye başkanlarıyla ilgili sizler de tanıksınız televizyonlarda izliyorsunuz. Deniyor ki bazı belediye başkanları için ‘istifa etsinler.’ Ya da zorla istifa ettirildiler. Etmek istemeyen ne oldu, zorla istifa ettirildiler. Etmek istemeyen ne oldu? Aileleri tehdit edildi. Etmek istemeyen ne oldu? Şantaj yapıldı. Savcı gösterildi. Hapishane gösterildi, karakol gösterildi. ‘Bak ha seni tutuklarız, hapse atarız.’ İstifa ettirildi. Bir belediye başkanını hangi partiden olursa olsun tehditle, şantajla, görev süresi dolmadan istifaya zorlamak demokrasiyle bağdaşmaz. Demokrasiyle bağdaşmadığı için o insanları hepinizin önünde kınıyorum. Altını özenle çiziyorum. Sonra dediler ki, ‘Biz zorla istifa ettirdik. Şimdi de CHP bunu yapsın. CHP gereğini yapsın dediler.’ CHP gereğini yapıyor. Başarılı bütün belediye başkanlarımızı tek tek gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Belediye başkanlarını kutluyoruz. İnsanları niye istifaya zorlayalım? Ben seçmedim siz seçtiniz. Göreve getiren sizsiniz, görevden alacak olanda sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Ergin Yıldız 

 

 

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