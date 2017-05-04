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Kemal Kılıçdaroğlu Kuştepe'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile birlikte Kuştepe'de hasta ziyaretinde bulundu. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Kuştepede

04 Mayıs 2017 16:21
Kemal Kılıçdaroğlu Kuştepe'de - Tıkla İzle

Bomonti iplik fabrikasından emekli felçli Cavit Şenyurt’u Kuştepe'deki evinde ziyarette bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Meclis Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü eşlik etti.

“Kılıçdaroğlu ile aramızda bir konu vardı onu konuştuk”
Ziyaret sonrasında vatandaşlarla konuşan Kılıçdaroğlu, daha sonra farklı iki adrese de ziyarette bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla tek tek sohbet ederek mahalle sakinlerinin sorunları dinledi. Ziyaret sonrası mahalleden ayrılmak üzere olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam aracına Zehra Çağlar isimli bir vatandaş binerek bir süre derdini anlattı,daha sonra makam aracından inen Çağlar, basın mensuplarının sorusu üzerine,” Kemal Kılıçdaroğlu ile aramızda bir konu vardı kendisiyle paylaştım” dedi.
 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


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