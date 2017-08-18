Kemal Kılıçdaroğlu, traktör kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti

Hendek ilçesi Çamlıca mevkinde, Mardin'den Sakarya'ya fındık toplamak için gelen işçileri taşıyan ve işçileri fındık bahçesine götürmekte olan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrilmiş, meydana gelen kazada 7 kişi ölmüş, 9 kişide yaralanmıştı. Acı haberi alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Hendek İlçe Devlet Hastanesinde kaza sonrası tedavi altında olan yaralıları ziyaret etti. Ziyaret esnasında CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Sakarya İl Başkanı Ayça Taşkent de eşlik etti. Hendek İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sedat Aydın’dan yaralılar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, yaralıları tek tek ziyaret etti. Kılıçdaroğlu en son meydana gelen trafik kazasında annesini, kız kardeşini ve erkek kardeşini kaybeden Veysel Akman’ı da ziyaret etti.

Yaralı genç ile bir süre sohbet eden Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Akman’ın okul masraflarının üstleneceğini söyledi. Ziyaret sonrasında Başkan Kılıçdaroğlu Sakarya’dan ayrıldı.

Remzi Şimşek