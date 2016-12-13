CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nin şehit yakınları ve gaziler için düzenlediği akşam yemeğine katıldı.

Program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yarın Başbakan Binali Yıldırım'ın daveti üzerine gerçekleştirilecek olan terör zirvesine ilişkin, "Sayın Başbakanın daveti üzerine gidiyoruz. Terörün önlenmesi konusunda bizim düşüncelerimizi, önerilerimizi ve varsa eleştirilerimizi ileteceğiz. Sayın Başbakan belki farklı bir sunuş yapacaktır, bizi bilgilendirecektik. Bizim görüşlerimize ihtiyaç duyarsa görüşlerimizi kendilerine aktaracağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, yarın gerçekleştirilecek olan görüşmede anayasa teklifinin gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, anayasa metnini gördüğünü belirterek, "Fakat gündem çok sıcak. Halen ağır yaralılarımız var, şehitlerimiz yeni toprağa verildi. Dolayısıyla bu sıcak gündem içinde anayasayı konuşmayı çok doğru bulmadım. Önümüzdeki süreçte o konuyla ilgili görüşlerimizi aktaracağız, kamuoyu ile paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Abdullah Sarıca