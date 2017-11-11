Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şehit evine taziye ziyareti

Bir dizi programa katılmak üzere Bursa’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kestel ilçesi Serme Mahallesi girişinde partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Kılıçdaroğlu ardından, 2 Kasım tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Emre Karaarslan’ın Kestel ilçesinde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Acılı aileye başsağlığı dileklerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Osmangazi ilçesi Kültürpark'ta bulunan bir salonda "Muhtarlar Buluşması"na katılmak üzere ilçeden ayrıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşecek programın ardından Kemal Kılıçdaroğlu, saat 13.00'te ise Nilüfer Belediyesinin Beşevler Cimnastik Salonu'nun açılışını gerçekleştirecek.

Mesut Alan - Samet Doğru - Abdullah Çibir



