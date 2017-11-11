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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şehit evine taziye ziyareti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Karaarslan'ın Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlundan şehit evine taziye ziyareti

11 Kasım 2017 11:41

Bir dizi programa katılmak üzere Bursa’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kestel ilçesi Serme Mahallesi girişinde partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Kılıçdaroğlu ardından, 2 Kasım tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Emre Karaarslan’ın Kestel ilçesinde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Acılı aileye başsağlığı dileklerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Osmangazi ilçesi Kültürpark'ta bulunan bir salonda "Muhtarlar Buluşması"na katılmak üzere ilçeden ayrıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşecek programın ardından Kemal Kılıçdaroğlu, saat 13.00'te ise Nilüfer Belediyesinin Beşevler Cimnastik Salonu'nun açılışını gerçekleştirecek.

Mesut Alan - Samet Doğru - Abdullah Çibir 

 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu

 

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