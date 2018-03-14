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Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanının hapis cezası onandı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul’un FETÖ üyeliğinden aldığı 10 yıl 6 ay hapis İstinaf Mahkemesince onandı.

Kemal Kılıçdaroğlunun eski başdanışmanının hapis cezası onandı

14 Mart 2018 15:41

FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi’ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul’un da bulunduğu 7’si tutuklu 10 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz aylarda karara bağlanmıştı.

İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi 7’si tutuklu 9 sanıklı davada, sanık Fatih Gürsul’u “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl 6 ay hapse mahkum etmişti. Gürsul’un yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlığını dile getirmemiş olmasını da göz önüne alarak indirim yapmayan mahkeme, dava kapsamında yargılanan diğer sanıkları da “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırmıştı.

Verilen hapis cezasının ardından Gürsul ve diğer sanıklar, karara itiraz ederek İstinaf mahkemesine başvurmuştu.
İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.ceza dairesi, verilen hapis cezalarını onadı. İstinaf mahkemesi onama kararında yerel mahkemenin kararının hukuken isabetli olduğu belirtildi.  

 

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