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Kemal Özdeş: Bugün oynadığımız oyun kupa maçının provası gibiydi

Galatasaray deplasmanında 3-1 kazanan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, "Bugün oynadığımız oyun, Konya’daki kupa maçının provası gibiydi. Umarım o maçta da iyi bir sonuç alırız ve kupada da finale kalırız" dedi.

Kemal Özdeş: Bugün oynadığımız oyun kupa maçının provası gibiydi
Galatasaray Kasımpaşa maçından özel kareler - Foto Galeri

06 Mayıs 2017 23:46
Galatasaray Kasımpaşa foto özet - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 3-1 kazanılan Galatasaray maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Seyircisiz bir maç olduğunu ifade eden Özdeş, “Rakibimizin Fenerbahçe maçında etkili bir oyunu vardı. Bursa maçında da etkili oynayıp golleri de buldular. 9 günde 3 maçlık periyottan sonra toparlanma imkanı sağladık. İlk 30 dakika Galatasaray’ın baskısını kırmak için doğru oynayıp topa sahip olarak yorulmalarını sağlamak gerekiyordu. Hemen maçın başında Galatasaray’ın pozisyonları vardı. 1 golle devreye girdik. İkinci yarıda aynı tempoyla oynamalarını söyledim oyuncularıma. 65’te ikinci gol geldi ve rakip de 10 kişi kalınca bu maç bitti gibi bir durum oldu” ifadelerini kullandı.

“İLK 4 SIRADAKİ EKİPLERDEN PUAN ALDIK”

Ligde 30 haftanın geride kaldığını söyleyen Özdeş, “İlk 4 sıradaki bütün takımlardan puan aldık. Coşkulu oyunumuzu sürdürerek kalan 4 haftada maksimum puanlar almamız lazım. Kupada yarı final maçımız var. Yarı final ilk maçında Tunay ve Koita’yı kaybettik. Bugün de Adem sakatlandı. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Bugün oynadığımız oyun, Konya’daki kupa maçının provası gibiydi. Umarım o maçta da iyi bir sonuç alırız ve kupada da finale kalırız” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş


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