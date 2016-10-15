Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa, evinde mücadele ettiği Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu.

İlk yarı ve iki yarıda kendileri için farklı bir oyunun sahada olduğunu belirten Özdeş, “Son 10 dakika oyun karambole döndü. İlk yarıda son toplarda etkili değildik. İkinci yarıya geçen hafta olduğu gibi iştahlı başladık. Baskıyı kurduk. Rakibimiz 10 kişi kalınca geçtiğimiz haftanın benzeri bir oyun çıktı. Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonları arttırmamız gerekiyor. Top bizde olduğu zaman geliştirmemiz gerekiyor. Geçen hafta Kayserispor maçında sonradan oyuna giren oyuncularımız hem oyunu hem de skoru değiştirmişti. Ligin 7 haftası bitti. Kaybetmemek değerli. Geliştireceğimiz çok yanımız var. Deplasman oynayacağımız maçta bu sezonun ilk puanlarıyla tanışmak istiyoruz. Rakibimize pozisyon vermeden tamamladık. Önümüzdeki maçta 2 puan kaybını dış sahada oynayacağımız maçla telafi ederiz” diye konuştu.

Mehmet Selman Bektaş - Oğuzhan Ort



