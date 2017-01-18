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Kemal Özdeş: 'Grubu lider tamamlamak istiyoruz'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Hedefimiz vardı gruptan çıkmamız adına bunu garantiledik. Grubun son maçında Rize'de oynayacağız. Orada kazanıp grubu lider tamamlamak istiyoruz" dedi.

Kemal Özdeş: Grubu lider tamamlamak istiyoruz

18 Ocak 2017 20:19

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu beşinci maçında Kasımpaşa evinde Sancaktepe Belediyespor'u 6-1'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kemal Özdeş, "Kazandığımız için mutluyuz. Hedefimiz vardı gruptan çıkmamız adına bunu garantiledik. Grubun son maçında Rize'de oynayacağız. Orada kazanıp grubu lider tamamlamak istiyoruz. Son 16 etabını sahamızda oynamak istiyoruz. İlk 45 dakikada daha derli toplu oynadık. Skor açılmasına rağmen oyun disiplininden kopmadık. İkinci yarıda oyuncu değişikliği ve sakatlıklar sebebiyle oyun durdu ancak girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik. Batuhan'ın bir sakatlığı oldu o bizi üzdü. Umarım önemli bir şeyi yoktur" diye konuştu.

Sancaktepe Belediyespor cephesi
Kasımpaşa'ya 6-1'lik skorla mağlup olan Sancaktepe Belediyespor'da Teknik Direktör Hikmet Sevim, "Bizim için sonuç kötüydü ama performanstan memnunum. Ligimiz var ama kupa bizim için değişik bir ambiyanstı. Ligde artık yolumuza devam edeceğiz. Ligde iyiyiz. Arkadaşlarımızın bu konuda gayretleri gayet iyi. Süper Lig'de oynayan takımla oynadık kupa maçını ve hatalarımızı değerlendirdiler" diye konuştu. 

Doğan Gündoğdu


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