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Kemal Özdeş: 'Hak edilen bir galibiyet aldık'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Oyuncularımın oynama isteği bugünkü, mücadelenin karşılığıydı. Hak edilen bir galibiyet aldık” dedi.

Kemal Özdeş: Hak edilen bir galibiyet aldık

19 Ocak 2018 22:58
Kemal Özdeş: 'Hak edilen bir galibiyet aldık' - Tıkla İzle

Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı A.Alanyaspor’u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İkinci yarıya galibiyetle başladıklarından dolayı mutlu olduğunu aktaran Kemal Özdeş, “İkinci yarıya galibiyetler başlamak mutluluk verici. İkinci yarı etkili oyun doğru oyun ve geriye düşüp kazanmak bizim için çok önemliydi. İlk yarıda top bizdeyken yanlış oyunumuz üretken olmamamızı sağladı. Kalemizde pozisyon vermeden yediğimiz gollerle birer farkla geri düştük. İkinci yarı geride pas yapmanın önemine değindim ve oyuncularıma öne oynamamız gerektiğini söyledim. İlk 15 dakika çok etkili oldu. Oyunu rakibe kabul ettirdik. Bu bize pozisyonlar getirdi. En önemlisi stattaki enerji ve oyuncularımın oynama isteği bugünkü mücadelenin karşılığıydı. Hak edilen bir galibiyet aldık. İlk yarıda böyle maçlar oynadık. Geriden gelip puan alacağımız maçlar yaptık ama becerememiştik. Bu devre daha etkili başladık. Yıl sonuna kadar yukarıda olmak adına her maç aynı konsatrasyonla oynamak lazım. Hedefini gerçekleştirmek için fark oluşturacak oyun oynamak gerekiyor. Yıl sonunda da umarım istediğimizi gerçekleştiririz” şeklinde konuştu.

“Bu sezonun en etkili ikinci yarısını oynadık”

Özdeş, Kasımpaşa aleyhine verilen penaltı pozisyonu ile ilgili konuşarak, “Penaltı pozisyonda orta hakemin yeri iyiydi. El açık olduğu için yan hakem verdi penaltıyı. İtirazım ona oldu. Görmediği şeyi eli açık olduğu için penaltı olarak değerlenirdi. Maçın içinde o anı yaşıyorsun ve enerjik oluyorsunuz. Bu da sahaya yansıyor. Bu maçta puan kaybetmiş olsaydık kötü bir puan kaybetmiş olacaktık. Bu sezonun en etkili ikinci yarısını oynadık. Bu hatalar normal bilerek kimse hata yapmıyor” açıklamasını yaptı.

Bora Akyol - Oğuzhan Ort
 

 

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