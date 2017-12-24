Kemal Özdeş: 'İkinci yarı daha iyi oynayan bir Kasımpaşa olacak'

Kasımpaşa, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçın başındaki stratejimiz 3. dakikada yediğimiz golle başka bir hal aldı. Daha atak niteliğinde oyuncularla oynadık ama golü erken bulunca Başakşehir topa daha çok sahip oldu. Bu da bizim atak yapmamızı önledi. İkinci yarı daha dik oynamamın önemli olduğunu söyledim oyuncularıma. Çok fazla pozisyon vermedik, skoru üretecek hamleleri yapabilsek farklı olacaktı. Rakip takım topu kullanan oyunculardan kurulu ve skoru korumaya oynamadı. Belki Trezeguet’in pozisyonu bizim için dönüm noktası oldu” diyerek ikinci yarı için için umutlu konuştu.

Sıralamadaki yerlerinden memnun olmadıklarını dile getiren Özdeş, “Puan ve sıralama geçen seneye benzer. Ama bu sırlama bizim için iyi değil. Son 4 hafta ligin en formda takımlarıyla oynadık. Bu yüzden az puan topladık. İkinci yarı daha zorlu geçecek. Ben oyuncularıma güveniyorum. İkinci yarı daha iyi oynayan bir Kasımpaşa olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Uygar Aydın - Bora Akyol

