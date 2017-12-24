Diğer
Kategoriler

Kemal Özdeş: 'İkinci yarı daha iyi oynayan bir Kasımpaşa olacak'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, son 4 hafta ligin en dinamik takımlarıyla oynadıkları için puan kayıpları yaşadıklarını belirterek; “İkinci yarı daha zorlu geçecek. Ben oyuncularıma güveniyorum. İkinci yarı daha iyi oynayan bir Kasımpaşa seyredecek taraftarlarımız ” dedi.

Kemal Özdeş: İkinci yarı daha iyi oynayan bir Kasımpaşa olacak

24 Aralık 2017 19:42

Kasımpaşa, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Kaybettiğimiz için üzgünüz. Maçın başındaki stratejimiz 3. dakikada yediğimiz golle başka bir hal aldı. Daha atak niteliğinde oyuncularla oynadık ama golü erken bulunca Başakşehir topa daha çok sahip oldu. Bu da bizim atak yapmamızı önledi. İkinci yarı daha dik oynamamın önemli olduğunu söyledim oyuncularıma. Çok fazla pozisyon vermedik, skoru üretecek hamleleri yapabilsek farklı olacaktı. Rakip takım topu kullanan oyunculardan kurulu ve skoru korumaya oynamadı. Belki Trezeguet’in pozisyonu bizim için dönüm noktası oldu” diyerek ikinci yarı için için umutlu konuştu.

Sıralamadaki yerlerinden memnun olmadıklarını dile getiren Özdeş, “Puan ve sıralama geçen seneye benzer. Ama bu sırlama bizim için iyi değil. Son 4 hafta ligin en formda takımlarıyla oynadık. Bu yüzden az puan topladık. İkinci yarı daha zorlu geçecek. Ben oyuncularıma güveniyorum. İkinci yarı daha iyi oynayan bir Kasımpaşa olacak” diyerek sözlerini tamamladı.  

Uygar Aydın - Bora Akyol
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç