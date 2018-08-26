Kemal Özdeş: 'Ligin en zor deplasmanında kazanmak sevindirici'

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Kemal Özdeş mücadeleyi değerlendirdi. Ligin en önemli deplasmanında 3-0 kazanmanın önemli olduğunu dikkat çeken Özdeş oyuncularını galibiyetten ötürü kutladı. Oyuna başlarken iki takımın da kazanma arzusuyla sahaya çıktığını kaydeden Özdeş, "10'uncu dakikadan 35'inci dakikaya kadar orta sahanın çok çabuk geçilmesi karşılıklı kontrataklara neden oldu. Bu oyun bizim için hiç sağlıklı bir oyun değildi. Çünkü önemli ön oyuncuları var, bizim de önde önemli oyuncularımız var. Ama bizim sonuca ulaşamadığımız her atak çok kolay şekilde kalemize pozisyon olmaya başladı ki, oyunun ilk 10 dakikasında rakibimiz çok önemli iki pozisyondan yararlanamadı. Belki en etkili olduğumuz anlar oluşmaya başlamıştı maçta. Bunlardan birini gole çevirdik. Biraz daha dikkatli olabilsek boşluklardan faydalanabilirdik. Oyunun ikinci yarısında oyuncularımla dengeli oyunun önemini paylaştım. İkinci yarı blokların arasını mesafeli tuttuk. Sayısal olarak ikinci yarı Sivas takımının önemli bir gayreti vardı. Bizi birinci bölgeye oynamaya zorladılar. Çok orta geldi ama savunma ve orta alan savunması çok fazla pozisyon vermedi. Dönen topları kullanarak etkili oyunumuza döndük. İkinci golü bulduktan sonra da oyun koptu. Topa sahip olmak çok önemliydi bugün rakibimizde çok istekliydi. 3-0 bitti ama maç her iki takımın kazanabileceği bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"Son 5 deplasmanın 4'ünü kazanan bir takımım var"

Takımın deplasmanlarda daha etkili olduğunun altını çizen Özdeş, "Takımıma deplasman oyunu biraz daha uygun geliyor. Sivas takımı da iç sahada etkili bir takım onlarda skoru değiştirmek için çok uğraştılar. Bugün gol yesek farklı bir şey konuşuyor olurduk. 3-0 net bir skoru beklemiyordum ama beklentim kazanmaktı bugün, biz kazandık" diye konuştu.

Uğur Yiğit - Onur Erden

