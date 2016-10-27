Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, Kahramanmaraşspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri müsabakayı değerlendirdi.

Kasımpaşa'nın teknik patronu Özdeş, “Ligde oynanan maçların ardından rotasyon yapma ihtiyacı duyduk. Beni mutlu eden oyun disiplininden hiç kopmamak ve takım savunmasını iyi uygulamaktı. Yeni hedefimiz gruplardan çıkmak. Umarım bu hedefimizi de gerçekleştiririz. Alt yapıdan gelen oyuncuların gayreti ve gösterdikleri performans beni çok mutlu etti. Bu, kulübümüz ve Türk futbolu adına sevindirici” açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraşspor cephesi

Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Mehmet Bulut, ilk yarı iyi oynadıklarını ve verilen mücadeleden memnun olduğunu ifade ederek, “İkinci yarının başında yediğimiz gol oyundan düşmemize neden oldu. Üçüncü bölgede pas tercihlerimizi doğru yapamadık. Pas tercihlerimiz doğru olsaydı maçı kopartabilirdik. Maçın genelinde yapılan mücadele bizim için sevindirici. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Doğan Gündoğdu

