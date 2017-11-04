Diğer
Kategoriler

Kemal Özdeş: 'Sokaktan birini getirseniz zaten bu kadar yönetirdi'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-2 sona eren Bursaspor maçının ardından hakeme yüklendi. Özdeş, futbol oynamak istediklerini belirterek, "Sokaktan birini getirseniz zaten bu kadar yönetirdi" ifadelerini kullandı.

Kemal Özdeş: Sokaktan birini getirseniz zaten bu kadar yönetirdi

04 Kasım 2017 16:50

Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında evinde karşılaştığı Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan lacivert-beyazlıların Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-0'lık skoru yakaladıktan sonra önemli fırsatlar ele geçirdiklerini ifade ederek, "Maçın kader anı var, o da Trezeguet'nin oyundan atılışı. Antalya'daki pozisyona çok benziyor. Hakemin iyi niyeti sezmesi gerekiyor. İşin haksızlık boyutu devreye girdi. Maçın içinde 2 pozisyona şeye çok takıldım. Birisi Titi'nin ikinci sarı kartı neden görmemesi. Diğeri ise rakibin attığı 2. golde Batalla'nın aktif alanda olması. Hakem bunu izlesin ve görsün. Biz insanları eğlendirmek için iş yapmıyoruz. Bizim hayalimiz ve amacımız var. Benim takımım bu takımların hepsinden iyi. Bu sertlikte, bu sıklıkta bir maça daha iyi bir hakem gelmeli. Hakeme ihtiyaç yoktu, sokaktan biri gelse de zaten bu maçı bu kadar yönetirdi. Bir tarafta futbol oynamayan Bursaspor, bir tarafta ise futbolun gereklerini yapan Kasımpaşa vardı. İç sahada Kayserispor ve Bursaspor maçlarında iyi oynarken 4 puan kaybettik, buna üzülüyorum. Futbolcularımı gösterdikleri performans nedeniyle kutluyorum. Bursaspor'u da özellikle son 25 dakikalık baskısı nedeniyle tebrik ediyorum" diye konuştu. 

Bozhan Memiş

Etiketler: Kemal Özdeş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç