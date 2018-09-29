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Kemal Özdeş: "Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı"

Kemal Özdeş:
Kemal Özdeş: "Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trabzonspor’un haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin ilk haftasında 2-0 geriye düştükleri Çaykur Rizespor maçında 3-2 kazanarak skoru değiştirdiklerini belirterek, "Bunun güzel bir duygudur ama bugün tam tersi oldu. Rakip aynı şeyi yaptı. İkinci yarı oyun coşkularıyla Trabzonspor takımı galibiyeti hak etti" dedi. 

Hızlı ataklarla pozisyon yakaladıklarını belirten Özdeş, "Hızla ataklarla pozisyonlar yakaladık. 5 pozisyonun 2' sini gole çevirdik. Tribünlerin takıma inancını yitirdiği anda devrenin son dakikalarında gelen gol maçın hikayesi ve seyrini değiştirdi. Geçtiğimiz hafta devreye bir dakika kala bir gol yemek pahalıya mal olmuştu. Bugün de böyle oldu. İkinci yarı taraftarın coşkusu, takıma da yansıdı. 72. dakikada Rodallega'nın golü Galatasaray maçı hikayesi gibi oldu. Etkili olduğumuz anlarda duran toplarda kalemizde goller gördük. 4-2' den sonra ofansif değişiklikler de işi yaramadı. 4 maç üst üste kazandıysa 3 maç üst üste kaybetmeyi de yönetmek gerek. Göztepe maçını kazanarak milli araya iyi girerek eksikleri tamamlamak istiyoruz"

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