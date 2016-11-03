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Kemal Sunal'a 'Mavi Boncuk'lu yaş günü

Türk sinemasında komedi deyince akla gelen ilk isim olan büyük usta Kemal Sunal’ın 72'nci yaş günü ailesinin, sanatçı dostlarının ve aynı zamanda 'Mavi Boncuk' temasıyla Emel Sayın ve Metin Akpınar’ın da katılımlarıyla kutlanacak.

Kemal Sunala Mavi Boncuklu yaş günü
Kemal Sunal'a 'Mavi Boncuk'lu yaş günü - Foto Galeri

03 Kasım 2016 11:42
Kemal Sunal'a "Mavi Boncuk"lu yaş günü - Tıkla İzle

Törende Kemal Sunal’ın kullandığı otomobillerin ve sinema kostümlerinin yanı sıra, Mavi Boncuk filminde Kaymakam Cafer rolünde kullandığı 1937 model araç da filmin afiş ve görselleriyle süslenmiş şekilde sergilenecek. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin organize ettiği, Arzu Film’in destek verdiği etkinlik, 6 Kasım Pazar günü Kadıköy’de gerçekleşecek. Yeşilçam’da seyirciyi bugüne kadar en çok güldüren isim olmayı başaran Kemal Sunal doğum gününde anılacak. Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın doğum günü için düzenlenecek etkinlikle Sunal’ın kendisine ait ve birçok filminde kullandığı 34 KS 401 plakalı 1982 model ve 34 NZ 427 plakalı 1984 model araçları görseller eşliğinde sergilenecek. Programda aynı zamanda Şabaniye ve Hababam Sınıfı filmlerinde Kemal Sunal'ın kullandığı orijinal kostümler de sevenleriyle buluşturulacak. 1974 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı Emel Sayın, Kemal Sunal, Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Halit Akçatepe gibi çok önemli isimlerin rol aldığı Mavi Boncuk filminde kullanılan ve sürekli yolda kalan 1937 model aracın muadili de, Kemal Sunal’ın 72'nci yaş günü anısına sergilenecek.

Mavi Boncuk filminin unutulmaz sahnesinde 6 arkadaş Emel Sayın’ın çalıştığı gazinoya gitmişler, ancak burada hesabın fazla gelmesinden dolayı dayak yiyince, gazinonun sahibinden intikam almak için Emel Sayın’ı bir halıya sarıp kaçırmışlardı. Kaçırdıkları 1937 model aracı kullanan isim ise Kaymakam Cafer rolündeki Kemal Sunal’dı. Türk Sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal için doğum günü etkinliğini düzenleyen İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay etkinliğe ilişkin "Yeşilçam’a saygı temalı aktivitelerimiz kapsamında büyük usta Kemal Sunal’ı dostlarıyla birlikte anacak olmak mutluluk verici. Emel Hanım’ın ise davetimizi kırmayarak aramızda olacak olması bizi heyecanlandırıyor. Kemal ağabey Yeşilçam için çok büyük bir isimdir. Filmlerinde zekasıyla hep kötülerle mücadele etmiş, haksızlıkların karşında durmayı ve daima doğru yolu öğretmiştir bizlere. Tabiki her şeye rağmen gülmeyi başarmayı da" dedi. 

Etiketler: emel sayın, kemal sunal, mavi boncuk, türk sineması


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