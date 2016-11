1925 doğumlu Yaşlılığa bağlı bakım hastası olan 1925 doğumlu işadamı Kemal Tanca yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Tanca Group Kemal Tanca'nın ölümünü Twitter'dan şöyle duyurdu: "Markamızın kurucusu değerli iş adamı Kemal Tanca'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başımız sağolsun."

Kemal Tanca kimdir?

Kemal Tanca, 1950 yılında ilk adımı attığı ayakkabı sektöründe cesur, yenlikçi, şık ve kararlı adımlarla yürüdü.

Üç kuşaktır öncülük ettiği sektörde onun için en önemli şey hep sizin duygularınız, arayışlarınız, beklentileriniz oldu. Her koleksiyonda daha büyük ve daha özgür adımlar atmak için cesareti hep sizin stil zevkinizden aldı. Ruhunda her zaman sizin bakışlarınızdan gelen büyük bir ışık vardı. Bayan ve erkek ayakkabı modellerinin yanı sıra ürünleri arasına deri aksesuarları katmaktaki ustalığı da sizden aldığı ilhamla başardı. Düne saygıyla, yarına sevgiyle, bugün için stilinizi tamamlayacak olan övgüye inandı ve öyle tasarladı her modelini.

Türkiye’deki 93 mağazasının tamamı kendisine ait olan Kemal Tanca, ürünlerinin %90’ını yurt içinde üretilirken %10’luk kısmını ise İtalya, Fransa ve İspanya’dan ithal ediyor. Kemal Tanca, 1950’den bu yana her an hayatınızda olmaktan keyif ve onur duyuyor.



Aklınızla, aşkınızla, bilginizle, deneyimlerinizle, sizi heyecanlandıran fikirlerinizle, tutkularınızla, hayallerinizle gidilecek bir yolunuz varsa, Kemal Tanca bu yolda sizinle yürümeye daima hazır.



Kemal Tanca, yeni moda alışkanlıkları ile kurulan yenidünyada size en şık modellerle eşlik etmek için hayata geçirdiği Tanca Plus mağazalarında; Armani Jeans, Calvin Klein, Versace Jeans, Just Cavalli, Ferre Milano, Fornarina, Guess ve birçok dünya markasının ürünlerini de bulundurmaktadır.



Kemal Tanca mağazalarının bulunduğu iller: Adana, Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Antakya, Balıkesir Edremit, Bodrum, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon.