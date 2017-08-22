Kemal Yardımcı: '10 numaraya yabancı alacağız'

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Yardımcı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın göreve geldikten sonra tebrik için kendisini aramadığını ifade etti.

Yardımcı, "Transferin son haftasına girmeden gönderecekleri gönderelim, alacakları alalım diye Adana’dan takımla beraber Rize’ye döndük. Herkes Rizespor’u aday gösteriyor. Bunun sebebi teknik kadro ve kadronun muhafaza edilmesidir. Futbolcularımızın sıkı çalışması bizi bu konuda destekliyor ve bizim inancımızı güçlendiriyor" dedi.

"Büyük ihtimalle 10 numaraya yabancı alacağız"

Transferle ilgili konuşan Yardımcı, "Alınacak 10 numarayı çok ince eliyorum. Bu futbolcu yabancı olursa bir adam daha buradan boşaltmamız lazım. Gidecek adam gelen adamı görürse fiyat şişiyor. Olayın bir ticari durumu var. Yerli oyuncuda bakıyoruz ama bakacağımız oyuncuda sizi mutlu edecek, bizi mutlu edecek. Bunan inanın" diye konuştu.

"Düşmüş takım psikolojisinden kurtardık"

Yardımcı, düşmüş bir takım imajından, ne istediği belli, gideceği yer ve hedefi belli bir noktaya doğru gittiklerini ifade ederek, "Teknik kadromuzla, futbolcumuzla, yöneticilerimizle, taraftarımızla, esnafımızda, ilimiz ve ilçelerimizde ben o güveni görüyorum. Hedefe koşan ve hedefe koştuğumuza inanan bir topluluk var. Bu hedefe koşmaya mecburuz" şeklinde konuştu.

"Bu ligde tokat nereden gelir belli olmaz"

Adanaspor maçının ardından otelde takım ile toplantı yaptıklarını belirten Hasan Kemal Yardımcı, bütün rakiplerini ciddiye aldıklarını ve hepsine saygı duyduklarını dile getirdi. Yardımcı, "Futbolcularımız bu iki maçta gözüken hırs, istek, arzu, motivasyon ve rakibi ısırmak. Bunları yaptık mı bizim sonumuz aydınlık. Bunu deplasmanda da gördük evimizde de gördük. Bu lig ağır bir lig. Şartları içeride de zor deplasmanda da zor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Yardımcı, Lincoln’la ilgili resmi taleplerini yaptıklarını açıkladı.

Kubilay Ateş - Bayram Ali Sarı