Türk ekonomisinin gelişmesinde büyük payı olan duayen iş adamları ve yöneticilerini TİMDER üyeleri ile bir araya getirip bilgi, deneyim ve mesleki tecrübelerin paylaşıldığı ‘Sektör Duayeni Sohbetleri’nin konuğu Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu oldu. Etkinlik 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Dedeman Otel’de düzenlendi.

1950 İzmir doğumlu olan ZORLU, işletme fakültesini bitirdikten sonra sektöre adım attı. Sohbetine TİMDER ile olan 28 yıllık beraberliğini anlatarak başlayan ZORLU, sektörde yaşadığı anılarını ve dikkat edilmesi gerekenleri konuklarla paylaştı.

Toplantıda TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Sapankaya, TİMFED Başkanı Kemal Çelik ve 40 üye hazır bulundu. Kemal ZORLU, hayatındaki deneyimleri, sektöre adım attığı gençlik zamanlarından bugüne ticari hayattaki değişimleri ve dönüşümleri anlattı.

Zorlu, firmasının bilançosu konusunda da bilgi verdi. Mazhar Zorlu Holding’in ürünlerinin kalitesinden, satış oranlarından, 2016 senesini bir önceki seneye göre % 30 artış ile kapattıklarına kadar pek çok detaylı bilgiyi de konuklarla paylaştı. 50 yıllık firma başarısının kazanımında, günümüzde daima izlenen bir marka olduklarını, uzun vadede dürüst ve kaliteli üretim anlayışının her zaman önemli olduğunu belirten Zorlu, ‘’boru sektöründe alt yapı, bina ve ziraat alanında, birçok yeni ürün kazandırdıklarını ve kazandırmaya da devam ettiklerini’’ ifade etti.

Ege Plast markalı olan ve boru sektörüne kazandırılan bu ilkleri ise söyle sıraladı; Sabit contalı, Segmanlı atıksu boru ve ek parçaları, Binalarda kullanılan köşeli yağmur deresi ve ek parçaları, Doğalgaz boruları, Zirai Sulamada kullanılan Alüminyum kafalı polietilen boru (PEA Boru) ve ek parçaları, Yine Zirai Sulamada kullanılan bağlantı sistemindeki özelliği sebebiyle su kaçırmayan , enerji ve su tasarrufu sağlayan ASPVC boru ve ek parçalarını , 1000 mm. çapa kadar basınçlı PVC su borularını (Avrupa'da Tek) ,Yine 1000 mm. çapa kadar PVC kanalizasyon borularını , (Avrupa'da üçüncü)PVC Basınçlı Temiz su Kurşunsuz Boru ve ek parçaları .

Kemal Zorlu kendiyle ilgili de özel açıklamalarda bulundu; “İnsan lokomotif olursa vagonları sayamaz” diyen Zorlu sözlerine söyle devam etti; “Krizlerde hiç personel çıkartmadım. Paylaşmakta her zaman aşırıya kaçtım. Detaycıyımdır. Bana göre Müslümanlığın temel taşı kul hakkı yememek. ”şeklinde samimi açıklamalarda bulundu.

Kemal Zorlu’nun katılımıyla gerçekleşen “Sektör Duayenleri” toplantısıyla ilgili TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Sapankaya “TİMDER için Kemal bey’in katılımı çok önemli bir yere sahiptir. Kurulduğumuz günden beri hep yanımızda yer almış bizlerin sektörde başarılı çalışmalar yapmasına yardımcı olmuştur. Kemal Bey’i burada TİMDER çatısı altında ağırlamaktan memnuniyet duymaktayız. Genç üyelerimize verdiği önemli sektör mesajlarıyla onların ufkunu açtığını düşünüyoruz. ”dedi.

TİMDER hakkında

1988 yılında sektörün ileri gelen inşaat malzemecileri satıcılarının bir araya gelerek kurduğu, şimdi 1000’e yakın üyesi ile sektör adına bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapan, tüketici memnuniyetini ön planda tutmak ve ticari hayat içerisinde sosyal, ahlaki değerlere uygun hareket edilmesini amaçlayan, en önemlisi üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağlayan bir sivil toplum kuruluşudur.