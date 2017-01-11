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Kemer Belediyespor Başkanına silahlı saldırı

Antalya’nın Kemer ilçesinde Kemer Belediyespor Kulüp Başkanı Ömer Bilici’ye silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Kemer Belediyespor Başkanına silahlı saldırı

11 Ocak 2017 14:29

İddiaya göre, Kulüp Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Ömer Bilici ile Barış K. arasında pazartesini günü Kemer Belediyespor Kulübü tesisleri önünde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Bilici, 07 SS 328 plakalı aracına yönelirken, Barış K. ise olay yerine geldiği 61 AG 520 plakalı otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saçmalar Bilici’nin bulunduğu otomobilin ön kısmına geldi.

Olay yerinden kaçan Barış K., kısa sürede yakalandı. Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış K., çıkarıldığı mahkemece ’silahla tehdit’ suçundan tutuklandı. Kulüp Başkanı Ömer Bilici ise olayla ilgili savcılıkta ifade verdi.

Etiketler: Kemer Belediyespor Başkanı


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