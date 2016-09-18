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Kemerburgaz'da orman yangını

Eyüp Kemerburgaz'da bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


18 Eylül 2016 17:16

Eyüp Kemerburgaz’da bulunan ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın iddialara göre şöyle gelişti. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kemerburgaz, Seyrantepe, Şişli, Hacıosman İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yerden müdahalesine itfaiye helikopteri de havadan destek verdi.

Karadan ve havadan yapılan müdahalelerin ardından alevlerin geniş alana sirayeti önlendi.
İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor. 

Oğuzcan Yazar 


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