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Kemerburgaz’da ormanlık alanda yangın

Eyüp Kemeburgaz’daki bir mesire alanında ormanlık alan henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Karadan itfaiye ve orman ekipleri, havadan ise helikopterle müdahale sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı.


19 Eylül 2016 18:07

Yangın, saat 16.30 sıralarında Eyüp Kemerburgaz’daki Güngören Belediyesi’ne ait Aziz Paşa Mesire Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesire alanında piknik yapan vatandaşlar henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark etti. Rüzgar nedeniyle bir anda yayılan alevler orman alanı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şişli, Kağıthane ve Kemerburgaz itfaiyesine bağlı ekipler ile orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra olay yerine varan ekipler, yangına ormanlık alanında iç kısmında kalması nedeniyle müdahalede bulunamadı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye helikopteri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangına itfaiye helikopteri müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın yerine ulaşan kara ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. ,

Doğan Can Cesur

Etiketler: Kemerburgaz, ormanlık alan, yangın


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