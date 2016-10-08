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Kemer’de planlı elektrik kesintileri

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada 10-12 Ekim 2016 tarihleri arasında, farklı saatlerde Kemer’in Göynük Mahallesi, Beldibi Mevkii ile Kuzdere Mahallesinde farklı nedenlerle planlı elektrik kesintisi gerçekleştirileceği bildirildi.

Kemerde planlı elektrik kesintileri

08 Ekim 2016 09:50

Kesintilerin tarih ve yerleri şu şekilde olacak:
10 Ekim : Göynük mahallesi cadde ve sokaklarında ağaç budama ve hat bakım çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında, Göynük mahallesi Beldibi Mevkii 3,4,5. Sokaklarda yüklenici firma çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında
11 Ekim : Çamyuva mahallesi Asat Arıtma Tesisi ve Tekirova mahallesinde ağaç budama ve hat bakım çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında, Kuzdere mahallesi 21,23,24,26. Sokaklarında yüklenici firma çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında
12 Ekim : Beycik, Ulupınar mahalle ve sokaklarında ağaç budama ve hat bakım çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında  

Etiketler: elektrik kesintileri, Kemer


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