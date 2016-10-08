Kesintilerin tarih ve yerleri şu şekilde olacak:

10 Ekim : Göynük mahallesi cadde ve sokaklarında ağaç budama ve hat bakım çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında, Göynük mahallesi Beldibi Mevkii 3,4,5. Sokaklarda yüklenici firma çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında

11 Ekim : Çamyuva mahallesi Asat Arıtma Tesisi ve Tekirova mahallesinde ağaç budama ve hat bakım çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında, Kuzdere mahallesi 21,23,24,26. Sokaklarında yüklenici firma çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında

12 Ekim : Beycik, Ulupınar mahalle ve sokaklarında ağaç budama ve hat bakım çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında