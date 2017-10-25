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Kemer'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Antalya’nın Kemer ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 1’i kadın 5 kişi uyuşturucu satmak iddiasıyla tutuklandı.

Kemerde uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

25 Ekim 2017 23:26

Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu satışının ve kullanımının önlenmesi için çalışmalarını sürdüren Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.G. (23) isimli şahsı takibe aldı. Bu kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler, gözaltına aldıkları şahsın ifadesi doğrultusunda işbirliği yaptığı iddiasıyla Y.G (19)., Ş.C.K. (28), M.K. (23) ve G.S (19) isimli şahısları da gözaltına aldı. Polis, bu kişilerin uyuşturucu sattıkları ve kullanıcı oldukları iddia edilen 14 kişiyi daha yakalayarak ifadelerini aldı.

Operasyonda 17 paket halinde 60 gram esrar maddesi de ele geçirilirken Adliyeye çıkartılan M.G. (23), Y.G (19)., Ş.C.K. (28), M.K. (23) ve G.S (19) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: Kemer, uyuşturucu

 

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